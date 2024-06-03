https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/nazim-hikmet-olumunun-61-yilinda-moskovadaki-mezari-basinda-anildi-1084465102.html
Nazım Hikmet, ölümünün 61. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı
Nazım Hikmet, ölümünün 61. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran'ın, ölümünün 61'inci yılı dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında anma etkinliği yapıldı. 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T15:55+0300
2024-06-03T15:55+0300
2024-06-03T15:55+0300
dünya
nazım hikmet
nazım hikmet vakfı
moskova
türkiye'nin moskova büyükelçiliği
tanju bilgiç
şiir
şair
türk edebiyatı
rus-türk işadamları birliği (rtib)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084464945_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_67eb65ac354e2c747d474daf61d8006f.jpg
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin himayesinde, Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) öncülüğünde ve Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğinde Novodeviçi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.Törende, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, RTİB Başkan Vekilleri Recep Haki ve Nurullah Bakır, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina, sanatçı Zülfü Livaneli ve Serenad Bağcan ile Türk ve Rus vatandaşları hazır bulunurken, anma konuşmalarının yapıldığı törende, Büyükelçi Bilgiç ve törene katılanlar Nazım Hikmet'in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.Büyükelçi Bilgiç yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in sadece Türkiye değil dünyaya mal olduğunu belirterek, "Nazım yalın diliyle sıra dışı hayatında yaşadığı tecrübelerini, aşklarını, hasretlerini, hayallerini, tutkularını nesilleri aşan şekilde şiirleriyle bizlere anlatmaya hala devam ediyor" dedi.Hayatı uluslararası siyasi konjonktüre bağlı olarak birçok tartışmaya yol açmış olsa da Nazım Hikmet'in sadece şiirleriyle değil, insan sevgisi, yaşam tutkusu, fikirleri ve hayatıyla tarihe damgasını vurduğunu kaydeden Bilgiç, şairin eserlerinde herkesin kendi hayatına dair bir şeyler bulabileceğini ifade etti.Bilgiç, "Nazım Hikmet vefatını takip eden bunca yıla rağmen Türkiye ve Rusya arasında bir gönül köprüsü olmaya hala devam etmektedir. Nitekim bugün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Merkezin açılışında emeği geçenlere Nazım'ın huzurunda teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240204/nazim-hikmet-dogumunun-122-yilinda-rusyada-anildi--1080365134.html
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084464945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b87fa6db4f5544fdb5eeca856ae41897.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
nazım hikmet, nazım hikmet vakfı, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç, şiir, şair, türk edebiyatı, rus-türk işadamları birliği (rtib)
nazım hikmet, nazım hikmet vakfı, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç, şiir, şair, türk edebiyatı, rus-türk işadamları birliği (rtib)
Nazım Hikmet, ölümünün 61. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı
Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran'ın, ölümünün 61'inci yılı dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında anma etkinliği yapıldı.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin himayesinde, Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) öncülüğünde ve Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğinde Novodeviçi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Törende, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, RTİB Başkan Vekilleri Recep Haki ve Nurullah Bakır, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina, sanatçı Zülfü Livaneli ve Serenad Bağcan ile Türk ve Rus vatandaşları hazır bulunurken, anma konuşmalarının yapıldığı törende, Büyükelçi Bilgiç ve törene katılanlar Nazım Hikmet'in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.
Büyükelçi Bilgiç yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in sadece Türkiye değil dünyaya mal olduğunu belirterek, "Nazım yalın diliyle sıra dışı hayatında yaşadığı tecrübelerini, aşklarını, hasretlerini, hayallerini, tutkularını nesilleri aşan şekilde şiirleriyle bizlere anlatmaya hala devam ediyor" dedi.
Hayatı uluslararası siyasi konjonktüre bağlı olarak birçok tartışmaya yol açmış olsa da Nazım Hikmet'in sadece şiirleriyle değil, insan sevgisi, yaşam tutkusu, fikirleri ve hayatıyla tarihe damgasını vurduğunu kaydeden Bilgiç, şairin eserlerinde herkesin kendi hayatına dair bir şeyler bulabileceğini ifade etti.
Bilgiç, "Nazım Hikmet vefatını takip eden bunca yıla rağmen Türkiye ve Rusya arasında bir gönül köprüsü olmaya hala devam etmektedir. Nitekim bugün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Merkezin açılışında emeği geçenlere Nazım'ın huzurunda teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.