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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/nazim-hikmet-olumunun-61-yilinda-moskovadaki-mezari-basinda-anildi-1084465102.html
Nazım Hikmet, ölümünün 61. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı
Nazım Hikmet, ölümünün 61. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran'ın, ölümünün 61'inci yılı dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında anma etkinliği yapıldı. 03.06.2024, Sputnik Türkiye
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Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin himayesinde, Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) öncülüğünde ve Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğinde Novodeviçi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.Törende, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, RTİB Başkan Vekilleri Recep Haki ve Nurullah Bakır, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina, sanatçı Zülfü Livaneli ve Serenad Bağcan ile Türk ve Rus vatandaşları hazır bulunurken, anma konuşmalarının yapıldığı törende, Büyükelçi Bilgiç ve törene katılanlar Nazım Hikmet'in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.Büyükelçi Bilgiç yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in sadece Türkiye değil dünyaya mal olduğunu belirterek, "Nazım yalın diliyle sıra dışı hayatında yaşadığı tecrübelerini, aşklarını, hasretlerini, hayallerini, tutkularını nesilleri aşan şekilde şiirleriyle bizlere anlatmaya hala devam ediyor" dedi.Hayatı uluslararası siyasi konjonktüre bağlı olarak birçok tartışmaya yol açmış olsa da Nazım Hikmet'in sadece şiirleriyle değil, insan sevgisi, yaşam tutkusu, fikirleri ve hayatıyla tarihe damgasını vurduğunu kaydeden Bilgiç, şairin eserlerinde herkesin kendi hayatına dair bir şeyler bulabileceğini ifade etti.Bilgiç, "Nazım Hikmet vefatını takip eden bunca yıla rağmen Türkiye ve Rusya arasında bir gönül köprüsü olmaya hala devam etmektedir. Nitekim bugün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Merkezin açılışında emeği geçenlere Nazım'ın huzurunda teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240204/nazim-hikmet-dogumunun-122-yilinda-rusyada-anildi--1080365134.html
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nazım hikmet, nazım hikmet vakfı, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç, şiir, şair, türk edebiyatı, rus-türk işadamları birliği (rtib)
nazım hikmet, nazım hikmet vakfı, moskova, türkiye'nin moskova büyükelçiliği, tanju bilgiç, şiir, şair, türk edebiyatı, rus-türk işadamları birliği (rtib)

Nazım Hikmet, ölümünün 61. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı

15:55 03.06.2024
© AA / Sefa KaracanNazım Hikmet, ölümünün 61. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı
Nazım Hikmet, ölümünün 61. yılında Moskova'daki mezarı başında anıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
© AA / Sefa Karacan
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Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet Ran'ın, ölümünün 61'inci yılı dolayısıyla Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında anma etkinliği yapıldı.
Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinin himayesinde, Rus-Türk İş İnsanları Birliği (RTİB) öncülüğünde ve Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğinde Novodeviçi Mezarlığı'nda tören düzenlendi.
Törende, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, RTİB Başkan Vekilleri Recep Haki ve Nurullah Bakır, Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Ali Galip Savaşır, Moskova Belediyesi Kuzey Bölgesi Kültür İdaresi Müdürü Aleksandra İlyina, sanatçı Zülfü Livaneli ve Serenad Bağcan ile Türk ve Rus vatandaşları hazır bulunurken, anma konuşmalarının yapıldığı törende, Büyükelçi Bilgiç ve törene katılanlar Nazım Hikmet'in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.
Büyükelçi Bilgiç yaptığı konuşmada, Nazım Hikmet'in sadece Türkiye değil dünyaya mal olduğunu belirterek, "Nazım yalın diliyle sıra dışı hayatında yaşadığı tecrübelerini, aşklarını, hasretlerini, hayallerini, tutkularını nesilleri aşan şekilde şiirleriyle bizlere anlatmaya hala devam ediyor" dedi.
Hayatı uluslararası siyasi konjonktüre bağlı olarak birçok tartışmaya yol açmış olsa da Nazım Hikmet'in sadece şiirleriyle değil, insan sevgisi, yaşam tutkusu, fikirleri ve hayatıyla tarihe damgasını vurduğunu kaydeden Bilgiç, şairin eserlerinde herkesin kendi hayatına dair bir şeyler bulabileceğini ifade etti.
Bilgiç, "Nazım Hikmet vefatını takip eden bunca yıla rağmen Türkiye ve Rusya arasında bir gönül köprüsü olmaya hala devam etmektedir. Nitekim bugün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nin açılışını gerçekleştireceğiz. Merkezin açılışında emeği geçenlere Nazım'ın huzurunda teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
Nazım Hikmet - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2024
YAŞAM
Nazım Hikmet doğumunun 122. yılında Rusya'da anıldı
4 Şubat, 12:29
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