Kar yağışı nedeniyle 5 aylık bebekleriyle mahsur kalan aile kurtarıldı
Kar yağışı nedeniyle 5 aylık bebekleriyle mahsur kalan aile kurtarıldı
Kayseri'de kara saplanan araç içinde mahsur kalan aileyi polis ekipleri kurtardı. 13.01.2026
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Yediağaç Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bir otomobilin kara saplandığı ve içinde 5 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişilik ailenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arazi araçları ile yolda kalan aileye kaldıkları yerden kurtarmayı başardı.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ailenin evlerine ulaşmaları sağlandı.
SON HABERLER
Kar yağışı nedeniyle 5 aylık bebekleriyle mahsur kalan aile kurtarıldı

Abone ol
Kayseri'de kara saplanan araç içinde mahsur kalan aileyi polis ekipleri kurtardı.
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde Yediağaç Mahallesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle bir otomobilin kara saplandığı ve içinde 5 aylık bebeğin de bulunduğu 3 kişilik ailenin mahsur kaldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.
Hacılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, arazi araçları ile yolda kalan aileye kaldıkları yerden kurtarmayı başardı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ailenin evlerine ulaşmaları sağlandı.
TÜRKİYE
Bazı illerde eğitime ara verildi: 13 Ocak tatil olan il ve ilçeler belli oldu
Dün, 22:27
