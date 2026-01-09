Türkiye
Türkiye
Kallas: Rusya'nın 'Oreşnik' saldırısı AB ve ABD'ye uyarı niteliğinde
AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın Kiev'in 'terör saldırılarına' yanıt olarak 'Oreşnik' füzesiyle düzenlediği yoğun saldırının, Avrupa... 09.01.2026
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya’nın ‘Oreşnik’ füze sistemiyle gerçekleştirdiği son saldırının, yalnızca Ukrayna’ya yönelik bir eylem olmadığını, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) ve ABD’ye verilmiş bir ‘uyarı’ olduğu iddiasında bulundu.Kallas, sosyal medya platformu X üzerindeki paylaşımında, “Rusya’nın ‘Oreşnik’ füzesini kullanması, Avrupa ve ABD’ye yönelik bir uyarı niteliğinde” ifadelerine yer verdi.Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin, 29 Aralık 2025 gecesi Kiev rejimi tarafından Rusya Devlet Başkanı’nın Novgorod Bölgesi’ndeki rezidansına yönelik düzenlenen terör saldırısına misilleme olarak Ukrayna’ya geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna'daki kritik öneme sahip hedeflere yönelik, Oreşnik orta menzilli füzeler de dahil olmak üzere kara ve deniz bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanılarak büyük bir saldırı gerçekleştirildiği ve başarıyla vurulan hedefler arasında, Ukrayna ordusunun terör saldırısında kullandığı İHA’ların üretim tesisleri ve Ukrayna'nın askeri sanayisini destekleyen enerji altyapısının yer aldığı belirtilmişti.
18:26 09.01.2026
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya’nın ‘Oreşnik’ füze sistemiyle gerçekleştirdiği son saldırının, yalnızca Ukrayna’ya yönelik bir eylem olmadığını, aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) ve ABD’ye verilmiş bir ‘uyarı’ olduğu iddiasında bulundu.
Kallas, sosyal medya platformu X üzerindeki paylaşımında, “Rusya’nın ‘Oreşnik’ füzesini kullanması, Avrupa ve ABD’ye yönelik bir uyarı niteliğinde” ifadelerine yer verdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, 9 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin, 29 Aralık 2025 gecesi Kiev rejimi tarafından Rusya Devlet Başkanı’nın Novgorod Bölgesi’ndeki rezidansına yönelik düzenlenen terör saldırısına misilleme olarak Ukrayna’ya geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna'daki kritik öneme sahip hedeflere yönelik, Oreşnik orta menzilli füzeler de dahil olmak üzere kara ve deniz bazlı uzun menzilli hassas silahlar ve insansız hava araçları kullanılarak büyük bir saldırı gerçekleştirildiği ve başarıyla vurulan hedefler arasında, Ukrayna ordusunun terör saldırısında kullandığı İHA’ların üretim tesisleri ve Ukrayna'nın askeri sanayisini destekleyen enerji altyapısının yer aldığı belirtilmişti.
UKRAYNA KRİZİ
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusundan Ukrayna'nın Putin'in konutuna terör saldırısına Oreşnik'li karşılık
09:37
