Krasnoarmeysk'te Ukrayna bayrağını dikmek çalışan militanlar imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Krasnoarmeysk’te Ukrayna bayrağı ile bir gösteri yapmaya çalışan bir grup militanın etkisiz hale getirildiğini belirtti. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu, Rusya’nın kontrolündeki Krasnoarmeysk’e, Ukrayna bayrağıyla piar şovu yapmak amacıyla bir grup asker gönderdi. Tüm askerlerin etkisiz hale getirildiği bildirildi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Kiev rejimi, Rus birlikleri tarafından kurtarılan yerleşim merkezlerinde varlıklarını kanıtlamak amacıyla Ukraynalı militanları bu tür piar kampanyaları yürütmek üzere göndermeye devam ediyor” ifadesi kullanıldı.Ukrayna ordu yönetiminin, Rus güçlerinin kontrolündeki bölgede video çekmek amacıyla Krasnoarmeysk şehrine üç militan grubu gönderdi. Gruplar, Rus güçler tarafından düzenlenen insansız hava araçları saldırısında imha edildi.Bakanlığın açıklamasında, Rus ordusunun başarıları bağlamında, düşmanın Ukrayna halkını ve Batılı sponsorlarını Krasnoarmeysk ve Dimitrovsk yerleşim birimlerinin Ukrayna ordusunun kontrolünde olduğuna ikna etmeye çalıştığını kaydedildi. Ukraynalı militanlar, delil elde etme amacıyla İHA yardımıyla binaların çatılarına bayrak dikmeye çalıştığı, ama Rus güçlerinin tüm bu girişimleri önlediği belirtildi.Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 1 Aralık 2025 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Krasnoarmeysk şehrinin kontrolünün ele geçirildiğini bildirmişti.
