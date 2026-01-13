https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/kapali-alanda-sigaraya-yeni-duzenleme-yolda-saglik-bakani-duyurdu-1102691290.html

Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda: Sağlık Bakanı duyurdu

Kapalı alanda sigaraya yeni düzenleme yolda: Sağlık Bakanı duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kapalı alanda sigara kullanımına ilişkin yeni yasağın yolda olduğunu duyurdu. 13.01.2026, Sputnik Türkiye

Kapalı alanda sigara kullanımına ilişkin yeni düzenleme geliyor.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütün, dijital bağımlılık ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarıyla mücadelede yeni bir döneme girileceğini belirterek, özellikle kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını açıkladı.Bakan Memişoğlu, 2026'da her türlü bağımlılıkla daha etkin bir mücadelenin yürütüleceğini belirtti.Mevzuat tamamlanmak üzere: Meclis gündemine gelecekSigara bırakma poliklinikleri ve sahada görev yapan mobil ekiplerin daha aktif hale getirileceğini belirten Memişoğlu, özellikle kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımına yönelik mevzuat çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve düzenlemenin kısa sürede Meclis gündemine taşınacağını söyledi.Bakan Memişoğlu, tütünle mücadelenin yalnızca bireysel değil, toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, "Şu anda çalışıyoruz. Özellikle tütünle ilgili sigara bırakma polikliniklerimiz, sahaya çıkan mobil ekiplerimizin yanında mevzuatsal anlamda bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayla esasında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz. Kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımı konusunda mevzuatlarla ilgili iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda Meclisin gündemine bunu taşıyacağız. Cumhurbaşkanımızın onayı ile bu konuda mücadeleyi çok daha etkin hale getirmemiz lazım." diye konuştu.

