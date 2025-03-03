https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/kapali-alanda-sigara-yasagi--yesilay-tutun-endustrisinin-mekanlara-camekan-yapilmasi-icin-mali-1093605350.html

Kapalı alanda sigara yasağı | Yeşilay: Tütün endüstrisinin mekanlara camekan yapılması için mali katkı vermesi önlenmeli

Kapalı alanda sigara yasağı | Yeşilay: Tütün endüstrisinin mekanlara camekan yapılması için mali katkı vermesi önlenmeli

Sputnik Türkiye

Kapalı alanlarda sigara yasağı 15 yıldır hayatımızda. Kafe ve restoranların açık kısımları ise sigara içme bölümüne dönmüş durumda. Yeşilay cezaların bir hayli... 03.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-03T10:26+0300

2025-03-03T10:26+0300

2025-03-03T10:26+0300

türki̇ye

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sputnik türkiye

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Türkiye'de kapalı alanda sigara içmek yasak. Hem içen kişiye hem de işletmeye ağır cezası var. Ancak sigara yasağının tam manasıyla uygulandığını söylemek zor. Sputnik Türkiye'ye açıklamalarda bulunan Yeşilay, yasağın büyük ölçüde uygulandığını ancak bazı işletmelerin cezayı ödemelerine rağmen ihlale devam ettiğini belirtti. Yasak olmasına rağmen kapalı mekanda sigara dumanına maruz kalanlar ise hem sağlığından endişeli, hem de "Eve döndüğüm zaman saçımdan iç çamaşırlarıma kadar sigara kokmak istemiyorum" diyor.1-7 Mart Yeşilay Haftası 1-7 Mart Yeşilay Haftası tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji, kumar vb. bağımlılıklarla mücadeleyi anlatıyor. Sputnik Türkiye de Yeşilay kurumu ile konuştu ve kapalı alanda sigara yasağı uygulamalarını masaya yatırdı.Sigara yasağı ne zaman başladı?Tütünle mücadelede 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun” kapsamında, 19 Mayıs 2008 tarihinde kamuya açık tüm kapalı alanlarda tütün ürünlerinin tüketimi yasaklandı. 19 Temmuz 2009 tarihinde ise, özel kişilere ait olan lokanta, kahvehane, kafeterya gibi işletmelerde de bu yasak yürürlüğe girdi. Yasa, ikamete mahsus konutlar hariç tüm kapalı alanlarda tütün ürünü kullanımını yasakladı.Kapalı alanda sigara içme yasağı hangi alanlarda geçerli? Nerede sigara içmek yasak?Kapalı alanda sigara içmenin cezası ne kadar?Yasaktan sonra sigara kullanımı azaldı mı?Yeşilay, kapalı alan sigara yasağının ilk etapta sigara içme oranlarında düşüş sağladığına dikkat çekti. Ancak son yıllarda bu durum değişti:'Mekanlardaki yarı açık alanlar sigara içme bölümü gibi sunuluyor'Kapalı alanda sigara içmek yasağı mekanlarda bu kez de üstü zaman zaman açılan kısımların duman altında kalmasına neden oluyor. Yeşilay konuya şu şekilde açıklık getirdi:'Ciddi para cezaları uygulanıyor'Peki yasaklar caydırıcı değil mi? Yeşilay bu konuda herkese görev düştüğünü vurguladı ve 'ticari kaygıları' hatırlattı.'Bu mekanları tercih eden bizleriz'Mücadelenin yalnızca yasal düzenlemeyle olmayacağını ifade eden Yeşilay, "Bu mücadelede yalnızca yasal düzenlemelere değil, bireysel bilinçlenmeye ve toplumsal farkındalığa da ihtiyaç var. Çünkü bu mekânları tercih eden, popüler hâle getiren maalesef bizleriz. Tütün ürünlerini kullanmayan bireylerin haklarını bilmesi ve araması, bu mücadelede büyük bir fark yaratacaktır. Sağlıklı bir toplum ve güçlü bir gelecek için hep birlikte sorumluluk alalım" diye çağrıda bulundu.'Tütün endüstrisinin eğlence yerlerine camekan yapılması için mali katkı vermesi önlenmeli'Yeşilay'dan bir çağrı da tütün endüstrisinin adımlarına yönelik:Sigara yasağı ihbarı nasıl yapılır?'Sigara içen 30 saniyede bitiriyor, geri kalan duman 12 dakika pasif içicilere kalıyor''Sigaradan yayılan dumanda sigaradan 3 kat fazla nikotin var''Duman solumamak için dışarı çıkmak istemiyorum'Sigara yasağı bir yandan denetimlerle bir yandan da ihbarlarla ayakta tutulsa da mekanların bir kısmı bunu delebiliyor. Sigara dumanına maruz kalanlar ise bir hayli şikayetçi:'Eve döndüğümde saçımdan çamaşırıma kadar sigara kokuyorum'Sigara kullanmayanların bir diğer şikayeti ise çocuklarıyla sosyalleştiklerinde yaşadıkları tedirginlik:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/saglik-bakanligindan-81-ilde-sigara-denetimi-1093605839.html

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