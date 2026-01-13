https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/israilden-celiskili-aciklama-irandaki-protestolar-ic-meseledir-teyakkuzdayiz-1102685908.html

İsrail'den 'çelişkili' açıklama: 'İran'daki protestolar iç meseledir, teyakkuzdayız'

İsrail'den 'çelişkili' açıklama: 'İran'daki protestolar iç meseledir, teyakkuzdayız'

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran’daki protestoların 'iç mesele' olduğunu vurgularken, sürpriz senaryolara karşı teyakkuzda bulunduklarını açıkladı. 13.01.2026, Sputnik Türkiye

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, "İran'daki protestolar iç meseledir." demesine rağmen savunma açısından hazırlıklı ve İran konusunda sürpriz senaryolara karşı teyakkuzda olduklarını bildirdi.Defrin, sürekli değerlendirmeler yaptıklarını ve herhangi bir değişiklik olması durumunda bilgilendirme yapacaklarını aktardı.

