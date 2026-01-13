Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/israilden-celiskili-aciklama-irandaki-protestolar-ic-meseledir-teyakkuzdayiz-1102685908.html
İsrail'den 'çelişkili' açıklama: 'İran'daki protestolar iç meseledir, teyakkuzdayız'
İsrail'den 'çelişkili' açıklama: 'İran'daki protestolar iç meseledir, teyakkuzdayız'
Sputnik Türkiye
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran’daki protestoların 'iç mesele' olduğunu vurgularken, sürpriz senaryolara karşı teyakkuzda bulunduklarını açıkladı. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T02:29+0300
2026-01-13T02:44+0300
dünya
i̇ran
i̇srail
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102686039_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_d8f73bd31df5ab1c0645fec114e6fee7.jpg
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, "İran'daki protestolar iç meseledir." demesine rağmen savunma açısından hazırlıklı ve İran konusunda sürpriz senaryolara karşı teyakkuzda olduklarını bildirdi.Defrin, sürekli değerlendirmeler yaptıklarını ve herhangi bir değişiklik olması durumunda bilgilendirme yapacaklarını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/trump-iran-ile-ticaret-yapan-ulkeler-abd-ile-olan-ticaretlerinde-yuzde-25-ek-gumruk-vergisi-1102685784.html
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102686039_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_d8bfed9087777af12cee0e0d871c31b1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇ran, i̇srail
i̇ran, i̇srail

İsrail'den 'çelişkili' açıklama: 'İran'daki protestolar iç meseledir, teyakkuzdayız'

02:29 13.01.2026 (güncellendi: 02:44 13.01.2026)
© AP PhotoTahran'da protestolar
Tahran'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© AP Photo
Abone ol
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran’daki protestoların 'iç mesele' olduğunu vurgularken, sürpriz senaryolara karşı teyakkuzda bulunduklarını açıkladı.
İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, "İran'daki protestolar iç meseledir." demesine rağmen savunma açısından hazırlıklı ve İran konusunda sürpriz senaryolara karşı teyakkuzda olduklarını bildirdi.
Defrin, sürekli değerlendirmeler yaptıklarını ve herhangi bir değişiklik olması durumunda bilgilendirme yapacaklarını aktardı.
Donald Trump, Venezüella operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
DÜNYA
Trump: İran ile ticaret yapan ülkeler ABD ile olan ticaretlerinde yüzde 25 ek gümrük vergisi ödeyecek
01:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала