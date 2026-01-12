https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/turk-tiyatrosunun-ve-sinemasinin-usta-ismi-koray-ergun-hayatini-kaybetti-1102673796.html
Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Koray Ergun hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Koray Ergun hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden oyuncu Koray Ergun, 68 yaşında yaşamını yitirdi. 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T14:10+0300
2026-01-12T14:10+0300
2026-01-12T14:10+0300
yaşam
tiyatrocu
hayatını kaybetti
koray ergun
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102673641_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0f461e5dda1c0cf0fbe2897813a7ab65.jpg
Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Koray Ergun yaşamını yitirdi. 68 yaşındaki usta sanatçının geçtiğimiz yıl beyninde ur tespit edilmişti. Acı haberi de ailesi duyurdu.Geçen sene rahatsızlanmıştıAnkara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu başta olmak üzere birçok önemli sahnede görev alan sanatçı Koray Ergun, geçtiğimiz şubat ayında sağ elinde yaşadığı güç kaybı nedeniyle hastaneye başvurduğu, yapılan MR ve tomografi tetkikleri sonucunda beyninde 3 santimetre çapında bir ur tespit edildiği öğrenilmişti. 6 Şubat 2025 tarihinde yaklaşık 5 saat süren mikro cerrahi ameliyatla tüm urun temizlendiği açıklanmıştı.Acı haberi çocukları duyurduErgun'un ölüm haberini ise çocukları sosyal medyadan “Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekânın cennet olsun” notuyla paylaştı. Sağlık sorunları nedeniyle Ankara Ekin Tiyatrosu’nda sahnelenen “Memleketin Kısmeti” adlı oyuna ara vermek zorunda kalan Ergun, ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıkmasının ardından sosyal medya hesabından dostlarına ve sevenlerine teşekkür etmişti..
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/unlu-oyuncu-nebahat-cehre-en-buyuk-korkusunu-itiraf-etti-bu-korkuyu-yenemiyorum-1102664761.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102673641_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_eb7437032a392ac9b3f1a6ab7cb1a14e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tiyatrocu, hayatını kaybetti, koray ergun
tiyatrocu, hayatını kaybetti, koray ergun
Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Koray Ergun hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta isimlerinden oyuncu Koray Ergun, 68 yaşında yaşamını yitirdi.
Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Koray Ergun yaşamını yitirdi. 68 yaşındaki usta sanatçının geçtiğimiz yıl beyninde ur tespit edilmişti. Acı haberi de ailesi duyurdu.
Geçen sene rahatsızlanmıştı
Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu başta olmak üzere birçok önemli sahnede görev alan sanatçı Koray Ergun, geçtiğimiz şubat ayında sağ elinde yaşadığı güç kaybı nedeniyle hastaneye başvurduğu, yapılan MR ve tomografi tetkikleri sonucunda beyninde 3 santimetre çapında bir ur tespit edildiği öğrenilmişti. 6 Şubat 2025 tarihinde yaklaşık 5 saat süren mikro cerrahi ameliyatla tüm urun temizlendiği açıklanmıştı.
Acı haberi çocukları duyurdu
Ergun'un ölüm haberini ise çocukları sosyal medyadan “Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekânın cennet olsun” notuyla paylaştı. Sağlık sorunları nedeniyle Ankara Ekin Tiyatrosu’nda sahnelenen “Memleketin Kısmeti” adlı oyuna ara vermek zorunda kalan Ergun, ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıkmasının ardından sosyal medya hesabından dostlarına ve sevenlerine teşekkür etmişti.