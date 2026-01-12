https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/turk-tiyatrosunun-ve-sinemasinin-usta-ismi-koray-ergun-hayatini-kaybetti-1102673796.html

Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Koray Ergun hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun ve sinemasının usta ismi Koray Ergun hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden oyuncu Koray Ergun, 68 yaşında yaşamını yitirdi. 12.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-12T14:10+0300

2026-01-12T14:10+0300

2026-01-12T14:10+0300

yaşam

tiyatrocu

hayatını kaybetti

koray ergun

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102673641_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0f461e5dda1c0cf0fbe2897813a7ab65.jpg

Türk sinema ve tiyatrosunun usta isimlerinden Koray Ergun yaşamını yitirdi. 68 yaşındaki usta sanatçının geçtiğimiz yıl beyninde ur tespit edilmişti. Acı haberi de ailesi duyurdu.Geçen sene rahatsızlanmıştıAnkara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu başta olmak üzere birçok önemli sahnede görev alan sanatçı Koray Ergun, geçtiğimiz şubat ayında sağ elinde yaşadığı güç kaybı nedeniyle hastaneye başvurduğu, yapılan MR ve tomografi tetkikleri sonucunda beyninde 3 santimetre çapında bir ur tespit edildiği öğrenilmişti. 6 Şubat 2025 tarihinde yaklaşık 5 saat süren mikro cerrahi ameliyatla tüm urun temizlendiği açıklanmıştı.Acı haberi çocukları duyurduErgun'un ölüm haberini ise çocukları sosyal medyadan “Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekânın cennet olsun” notuyla paylaştı. Sağlık sorunları nedeniyle Ankara Ekin Tiyatrosu’nda sahnelenen “Memleketin Kısmeti” adlı oyuna ara vermek zorunda kalan Ergun, ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıkmasının ardından sosyal medya hesabından dostlarına ve sevenlerine teşekkür etmişti..

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/unlu-oyuncu-nebahat-cehre-en-buyuk-korkusunu-itiraf-etti-bu-korkuyu-yenemiyorum-1102664761.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tiyatrocu, hayatını kaybetti, koray ergun