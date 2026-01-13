Türkiye
İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi oldu: Kumanda iddiası yargıya taşındı
İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi oldu: Kumanda iddiası yargıya taşındı
Survivor'da yarışan Dilan Çıtak'la babası İbrahim Tatlıses arasındaki gerginlik yargıya taşındı. Tatlıses, kızının kendisine kumanda fırlattığı iddiasıyla... 13.01.2026
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak, kahvaltı sırasında yaşandığı öne sürülen uzaktan kumanda fırlatma iddiası nedeniyle mahkemelik oldu.Geçen yıl Bodrum’da yaşandığı öne sürülen olayın ardından başlatılan soruşturma kamu davasına dönüştü. Almanya turnesindeki iki konserini erteleyen Tatlıses’in adliyeye tekerlekli sandalyeyle geldiği öğrenildi. tv100'ün haberine göre; daha önce şikayetini geri çeken Tatlıses’in, son gelişmeler üzerine yeniden şikayetçi olduğu belirtildi.Öte yandan kızı Dilan Çıtak'ın Survivor'da yarışmacı olması nedeniyle gelişmelerden haberdar olmadığı öğrenildi.
İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak'tan şikayetçi oldu: Kumanda iddiası yargıya taşındı

17:44 13.01.2026
Survivor’da yarışan Dilan Çıtak'la babası İbrahim Tatlıses arasındaki gerginlik yargıya taşındı. Tatlıses, kızının kendisine kumanda fırlattığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Bodrum Bitez Adliyesi’ne giderek şikayetçi oldu.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak, kahvaltı sırasında yaşandığı öne sürülen uzaktan kumanda fırlatma iddiası nedeniyle mahkemelik oldu.
Geçen yıl Bodrum’da yaşandığı öne sürülen olayın ardından başlatılan soruşturma kamu davasına dönüştü. Almanya turnesindeki iki konserini erteleyen Tatlıses’in adliyeye tekerlekli sandalyeyle geldiği öğrenildi. tv100'ün haberine göre; daha önce şikayetini geri çeken Tatlıses’in, son gelişmeler üzerine yeniden şikayetçi olduğu belirtildi.
Öte yandan kızı Dilan Çıtak'ın Survivor'da yarışmacı olması nedeniyle gelişmelerden haberdar olmadığı öğrenildi.
Dilan Çıtak - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2025
TÜRKİYE
Bodrum'da polisin üzerine araç sürmüştü: İbrahim Tatlıses 'Dilan Çıtak' sessizliğini bozdu
29 Temmuz 2025, 09:40
