İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi oldu: Kumanda iddiası yargıya taşındı

İbrahim Tatlıses, kızı Dilan Çıtak’tan şikayetçi oldu: Kumanda iddiası yargıya taşındı

Survivor’da yarışan Dilan Çıtak'la babası İbrahim Tatlıses arasındaki gerginlik yargıya taşındı. Tatlıses, kızının kendisine kumanda fırlattığı iddiasıyla... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ve kızı Dilan Çıtak, kahvaltı sırasında yaşandığı öne sürülen uzaktan kumanda fırlatma iddiası nedeniyle mahkemelik oldu.Geçen yıl Bodrum’da yaşandığı öne sürülen olayın ardından başlatılan soruşturma kamu davasına dönüştü. Almanya turnesindeki iki konserini erteleyen Tatlıses’in adliyeye tekerlekli sandalyeyle geldiği öğrenildi. tv100'ün haberine göre; daha önce şikayetini geri çeken Tatlıses’in, son gelişmeler üzerine yeniden şikayetçi olduğu belirtildi.Öte yandan kızı Dilan Çıtak'ın Survivor'da yarışmacı olması nedeniyle gelişmelerden haberdar olmadığı öğrenildi.

