Fransa’da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez ölümler doğumları geçti

Fransa'nın Ulusal İstatistik Krumu INSEE tarafından açıklanan verilere göre ülkede 2025 yılında 651 bin ölüm, 645 bin doğum kaydedildi. Böylece ülkede, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana ilk kez ölümler doğumları geçti.Doğum sayısının, küresel Kovid-19 salgınından bu yana belirgin şekilde düştüğü aktarıldı.Doğurganlık en düşük seviyedeINSEE, ülkede doğurganlık oranının kadın başına 1.56 çocuk seviyesine gerilediğini bildirdi. Bu oranın, Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en düşük seviye olduğu ifade edildi.Fransa’nın geçmişte Avrupa’nın büyük bölümüne kıyasla daha güçlü bir demografik yapıya sahip olduğu, ancak yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranlarının bu tabloyu değiştirdiği aktarıldı.Nüfus göçle artmaya devam ettiÖlümlerin doğumlardan fazla olmasına rağmen Fransa nüfusunun geçen yıl 69.1 milyona yükseldiği bildirildi. Bu artışın, 176 bin kişilik net göçten kaynaklandığı aktarıldı.Geçen yıl yaşam beklentisinin kadınlarda 85.9, erkeklerde ise 80.3 yıla çıktığı; 65 yaş üstü nüfusun oranının yüzde 22’ye ulaştığı belirtildi.Ekonomist Philippe Crevel, “1960’larda doğan kalabalık kuşakların emekli olmasıyla birlikte, iş gücü piyasasında sorunların önümüzdeki yıllarda hızla artması muhtemel” dedi.

