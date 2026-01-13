Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/fransada-2-dunya-savasindan-bu-yana-ilk-kez-olumler-dogumlari-gecti---1102712262.html
Fransa’da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez ölümler doğumları geçti
Fransa’da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez ölümler doğumları geçti
Sputnik Türkiye
Fransa’da resmi verilere göre geçen yıl ölenlerin sayısı, doğanlardan fazla oldu. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez yaşanan bu tablo, ülkenin uzun... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T19:15+0300
2026-01-13T19:15+0300
dünya
fransa
doğum
ölüm
nüfus
göç
yaşlı nüfus
i̇kinci dünya savaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1c/1058049909_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_dba1f9acba1af7882b59d97c0a57d7ad.jpg
Fransa'nın Ulusal İstatistik Krumu INSEE tarafından açıklanan verilere göre ülkede 2025 yılında 651 bin ölüm, 645 bin doğum kaydedildi. Böylece ülkede, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana ilk kez ölümler doğumları geçti.Doğum sayısının, küresel Kovid-19 salgınından bu yana belirgin şekilde düştüğü aktarıldı.Doğurganlık en düşük seviyedeINSEE, ülkede doğurganlık oranının kadın başına 1.56 çocuk seviyesine gerilediğini bildirdi. Bu oranın, Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en düşük seviye olduğu ifade edildi.Fransa’nın geçmişte Avrupa’nın büyük bölümüne kıyasla daha güçlü bir demografik yapıya sahip olduğu, ancak yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranlarının bu tabloyu değiştirdiği aktarıldı.Nüfus göçle artmaya devam ettiÖlümlerin doğumlardan fazla olmasına rağmen Fransa nüfusunun geçen yıl 69.1 milyona yükseldiği bildirildi. Bu artışın, 176 bin kişilik net göçten kaynaklandığı aktarıldı.Geçen yıl yaşam beklentisinin kadınlarda 85.9, erkeklerde ise 80.3 yıla çıktığı; 65 yaş üstü nüfusun oranının yüzde 22’ye ulaştığı belirtildi.Ekonomist Philippe Crevel, “1960’larda doğan kalabalık kuşakların emekli olmasıyla birlikte, iş gücü piyasasında sorunların önümüzdeki yıllarda hızla artması muhtemel” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/trumptan-iran-aciklamasi-protestolara-devam-edin-yardim-yolda-1102711362.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/1c/1058049909_203:0:851:486_1920x0_80_0_0_bd1bc55bf5fbc6ce41ec46c91472c280.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fransa, doğum, ölüm, nüfus, göç, yaşlı nüfus, i̇kinci dünya savaşı
fransa, doğum, ölüm, nüfus, göç, yaşlı nüfus, i̇kinci dünya savaşı

Fransa’da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez ölümler doğumları geçti

19:15 13.01.2026
© AAAnne, bebek
Anne, bebek - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© AA
Abone ol
Fransa’da resmi verilere göre geçen yıl ölenlerin sayısı, doğanlardan fazla oldu. İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez yaşanan bu tablo, ülkenin uzun süredir koruduğu demografik yapısının zayıfladığını gösterdi.
Fransa'nın Ulusal İstatistik Krumu INSEE tarafından açıklanan verilere göre ülkede 2025 yılında 651 bin ölüm, 645 bin doğum kaydedildi. Böylece ülkede, İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana ilk kez ölümler doğumları geçti.
Doğum sayısının, küresel Kovid-19 salgınından bu yana belirgin şekilde düştüğü aktarıldı.

Doğurganlık en düşük seviyede

INSEE, ülkede doğurganlık oranının kadın başına 1.56 çocuk seviyesine gerilediğini bildirdi. Bu oranın, Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen en düşük seviye olduğu ifade edildi.
Fransa’nın geçmişte Avrupa’nın büyük bölümüne kıyasla daha güçlü bir demografik yapıya sahip olduğu, ancak yaşlanan nüfus ve düşen doğum oranlarının bu tabloyu değiştirdiği aktarıldı.

Nüfus göçle artmaya devam etti

Ölümlerin doğumlardan fazla olmasına rağmen Fransa nüfusunun geçen yıl 69.1 milyona yükseldiği bildirildi. Bu artışın, 176 bin kişilik net göçten kaynaklandığı aktarıldı.
Geçen yıl yaşam beklentisinin kadınlarda 85.9, erkeklerde ise 80.3 yıla çıktığı; 65 yaş üstü nüfusun oranının yüzde 22’ye ulaştığı belirtildi.
Ekonomist Philippe Crevel, “1960’larda doğan kalabalık kuşakların emekli olmasıyla birlikte, iş gücü piyasasında sorunların önümüzdeki yıllarda hızla artması muhtemel” dedi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
DÜNYA
Trump'tan İran açıklaması: Protestolara devam edin, yardım yolda
17:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала