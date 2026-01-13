https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/fenerbahcede-kante-hamlesi-resmi-teklif-yapildi-mi-1102687257.html
Fenerbahçe'de Kante hamlesi: Resmi teklif yapıldı mı?
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’de orta saha arayışı hız kazandı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Arabistan’da... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T07:24+0300
2026-01-13T07:24+0300
2026-01-13T07:24+0300
Sarı-lacivertli takımda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun yönetime sunduğu listede orta saha takviyesi öncelikli sırada yer alırken, Fenerbahçe’nin N’Golo Kante ismi üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.Spor yazarı Samet Çayır’ın haberine göre, Fenerbahçe’de Fred’in takımdan ayrılması halinde N’Golo Kante orta saha transferi için en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Yönetimin, bu ihtimale karşı yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.Basına yansıyan kulis bilgilerine göre Kante'ye resmi teklif götürüldü ancak Fenerbahçe kulübünden henüz bir teyit açıklaması yapılmadı. Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta görev alırken 1 gol kaydetti. Fenerbahçe’nin, transfer şartlarının oluşması halinde Kante için somut adımlar atabileceği ifade ediliyor.Kante'nin güncel piyasa değeri 4.5 mlyon euro.
Fenerbahçe'de Kante hamlesi: Resmi teklif yapıldı mı?
Fenerbahçe’de orta saha arayışı hız kazandı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Arabistan’da forma giyen N’Golo Kante için yeniden devreye girdi. Ancak bu transferin önünde kritik bir şart bulunuyor.
Sarı-lacivertli takımda transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun yönetime sunduğu listede orta saha takviyesi öncelikli sırada yer alırken, Fenerbahçe’nin N’Golo Kante ismi üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.
Spor yazarı Samet Çayır’ın haberine göre, Fenerbahçe’de Fred’in takımdan ayrılması halinde N’Golo Kante orta saha transferi için en güçlü aday olarak öne çıkıyor. Yönetimin, bu ihtimale karşı yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor.
Basına yansıyan kulis bilgilerine göre Kante'ye resmi teklif götürüldü ancak Fenerbahçe kulübünden henüz bir teyit açıklaması yapılmadı.
Arabistan ekibi Al-Ittihad forması giyen 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta görev alırken 1 gol kaydetti. Fenerbahçe’nin, transfer şartlarının oluşması halinde Kante için somut adımlar atabileceği ifade ediliyor.
Kante'nin güncel piyasa değeri 4.5 mlyon euro.