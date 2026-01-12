https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/arda-gulerden-alonsoya-ilk-gunden-itibaren-bana-inandiginiz-ve-guvendiginiz-icin-tesekkur-ederim-1102684556.html
Arda Güler'den Alonso'ya: 'İlk günden itibaren bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim'
İspanya'nın Real Madrid takımı Xabi Alonso'yla yollarını ayırmasının ardından Arda Güler eski teknik direktörüne teşekkür ettiği bir mesaj paylaştı.Güler paylaşımında, "İlk günden itibaren bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim. Her konuşma, her ayrıntı, her talep oyunumu şekillendirmeye ve beni daha yüksek bir seviyeye taşımaya yardımcı oldu. Yolculuğuma kattığınız her şey için gerçekten minnettarım. Bana olan inancınız beni daha iyi bir oyuncu yaptı" ifadelerini kullandı.İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 yenilen Real Madrid, teknik direktör Alonso ile yollarını ayırarak yerine Alvaro Arbeloa'yı getirmişti.
