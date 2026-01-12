Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/arda-gulerden-alonsoya-ilk-gunden-itibaren-bana-inandiginiz-ve-guvendiginiz-icin-tesekkur-ederim-1102684556.html
Arda Güler'den Alonso'ya: 'İlk günden itibaren bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim'
Arda Güler'den Alonso'ya: 'İlk günden itibaren bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim'
Sputnik Türkiye
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler görevinden ayrılan eski teknik direktörü Xabi Alonso'ya ilk günden itibaren kendisine inandığı ve... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T23:31+0300
2026-01-12T23:31+0300
spor
arda güler
real madrid
xabi alonso
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100321322_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_239305df2526ee1479b7a08cea34b403.jpg
İspanya'nın Real Madrid takımı Xabi Alonso'yla yollarını ayırmasının ardından Arda Güler eski teknik direktörüne teşekkür ettiği bir mesaj paylaştı.Güler paylaşımında, "İlk günden itibaren bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim. Her konuşma, her ayrıntı, her talep oyunumu şekillendirmeye ve beni daha yüksek bir seviyeye taşımaya yardımcı oldu. Yolculuğuma kattığınız her şey için gerçekten minnettarım. Bana olan inancınız beni daha iyi bir oyuncu yaptı" ifadelerini kullandı.İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 yenilen Real Madrid, teknik direktör Alonso ile yollarını ayırarak yerine Alvaro Arbeloa'yı getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/real-madridde-xabi-alonso-donemi-sona-erdi-arda-gulerin-yeni-hocasi-belli-oldu-1102683338.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100321322_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_1a848b44edc3e61fd29ef8e079881127.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
arda güler, real madrid, xabi alonso
arda güler, real madrid, xabi alonso

Arda Güler'den Alonso'ya: 'İlk günden itibaren bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim'

23:31 12.01.2026
© AAArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
© AA
Abone ol
İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen Arda Güler görevinden ayrılan eski teknik direktörü Xabi Alonso'ya ilk günden itibaren kendisine inandığı ve güvendiği için teşekkür etti.
İspanya'nın Real Madrid takımı Xabi Alonso'yla yollarını ayırmasının ardından Arda Güler eski teknik direktörüne teşekkür ettiği bir mesaj paylaştı.
Güler paylaşımında, "İlk günden itibaren bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkür ederim. Her konuşma, her ayrıntı, her talep oyunumu şekillendirmeye ve beni daha yüksek bir seviyeye taşımaya yardımcı oldu. Yolculuğuma kattığınız her şey için gerçekten minnettarım. Bana olan inancınız beni daha iyi bir oyuncu yaptı" ifadelerini kullandı.
İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona'ya 3-2 yenilen Real Madrid, teknik direktör Alonso ile yollarını ayırarak yerine Alvaro Arbeloa'yı getirmişti.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
SPOR
Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi: Arda Güler'in yeni hocası belli oldu
21:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала