Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SAĞLIK
Sağlık haberleri, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam üzerine her şey
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/farelerde-beyin-kanserini-tedavi-eden-turk-bilim-insani-aziz-sancar-en-az-2-yil-daha-zamana-1102687391.html
Farelerde beyin kanserini tedavi eden Türk bilim insanı Aziz Sancar: En az 2 yıl daha zamana ihtiyacımız var
Farelerde beyin kanserini tedavi eden Türk bilim insanı Aziz Sancar: En az 2 yıl daha zamana ihtiyacımız var
Sputnik Türkiye
Nobel Kimya ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, farelerdeki ölümcül beyin tümörlerini tamamen yok eden yeni bir tedavi yöntemi geliştirdiğini duyurdu. Sancar... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T07:52+0300
2026-01-13T08:16+0300
sağlik
aziz sancar
beyin kanseri
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102687568_0:20:1025:596_1920x0_80_0_0_be625a53bbcb505a26cc9250af300f8f.jpg
Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ve araştırma ekibi, beyin kanseri tedavisinde çığır açabilecek bir çalışmaya imza attı. Geliştirilen yeni yöntemin, farelerdeki deneysel çalışmalarda ölümcül beyin tümörleri sağlıklı hücrelere zarar vermeden ortadan kaldırıldı. Yapılan araştırmalarda, “EdU” adı verilen bir molekülün, kemoterapide yaygın olarak kullanılan Temozolomid (TMZ) ile birlikte uygulanmasıyla glioblastoma türü tümörlerin farelerde tamamen yok edildiği belirlendi.Fare deneylerinde 23 gün gibi kısa bir sürede tümörlerin temizlendiği ve deneklerin yaşam süresinin ciddi oranda arttığı tespit edildi.Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran çalışmanın, özellikle tedavisi oldukça zor olan glioblastoma hastaları için yeni bir umut kapısı araladığı ifade ediliyor. Uzmanlar, bu bulgunun ilerleyen süreçte insan deneylerine taşınması halinde beyin kanseri tedavisinde önemli bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekiyor.Türk bilim insanı Prof. Dr. Sancar ise klinik deneyler için süre vererek şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/bulusuyla-cigir-acan-bilim-insani-canan-dagdevrirene-nobel-odullu-aziz-sancar-odulu-verildi---1090500502.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102687568_38:0:931:670_1920x0_80_0_0_76763a96d039509783a45efc780939cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
aziz sancar, beyin kanseri
aziz sancar, beyin kanseri

Farelerde beyin kanserini tedavi eden Türk bilim insanı Aziz Sancar: En az 2 yıl daha zamana ihtiyacımız var

07:52 13.01.2026 (güncellendi: 08:16 13.01.2026)
© AP Photo / Burhan OzbiliciProf. Dr. Aziz Sancar
Prof. Dr. Aziz Sancar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Abone ol
Nobel Kimya ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar, farelerdeki ölümcül beyin tümörlerini tamamen yok eden yeni bir tedavi yöntemi geliştirdiğini duyurdu. Sancar "Elde ettiğimiz bilimsel gelişmeler, temel bilim açısından elbette memnuniyet ve umut verici" diyerek çalışmanın en az iki yıllık bir zaman ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar ve araştırma ekibi, beyin kanseri tedavisinde çığır açabilecek bir çalışmaya imza attı. Geliştirilen yeni yöntemin, farelerdeki deneysel çalışmalarda ölümcül beyin tümörleri sağlıklı hücrelere zarar vermeden ortadan kaldırıldı.
Yapılan araştırmalarda, “EdU” adı verilen bir molekülün, kemoterapide yaygın olarak kullanılan Temozolomid (TMZ) ile birlikte uygulanmasıyla glioblastoma türü tümörlerin farelerde tamamen yok edildiği belirlendi.
© Fotoğraf : Sam FoleyProf. Dr. Aziz Sancar ve ekibi
Prof. Dr. Aziz Sancar ve ekibi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
Prof. Dr. Aziz Sancar ve ekibi
© Fotoğraf : Sam Foley
Fare deneylerinde 23 gün gibi kısa bir sürede tümörlerin temizlendiği ve deneklerin yaşam süresinin ciddi oranda arttığı tespit edildi.
Bilim dünyasında büyük yankı uyandıran çalışmanın, özellikle tedavisi oldukça zor olan glioblastoma hastaları için yeni bir umut kapısı araladığı ifade ediliyor.
Uzmanlar, bu bulgunun ilerleyen süreçte insan deneylerine taşınması halinde beyin kanseri tedavisinde önemli bir dönüm noktası olabileceğine dikkat çekiyor.
Türk bilim insanı Prof. Dr. Sancar ise klinik deneyler için süre vererek şu açıklamayı yaptı:

"Türk Kamuoyuna Duyuru

Çalışmalarımıza gösterdiğiniz ilgi ve övgü dolu mesajlarınız için teşekkür ederim. Söz konusu çalışmada elde ettiğimiz bilimsel gelişmeler, temel bilim açısından elbette memnuniyet ve umut vericidir. Ancak son günlerde duyduğunuz bu güzel haberde yer alan deneysel başarılarımızın şu aşamada yalnızca fareler üzerinde elde edildiğini özellikle belirtmek isterim.

Bu bulguların insanlar için güvenli ve etkili bir tedaviye dönüşebilmesi, kapsamlı klinik çalışmalar gerektirmekte olup bunun için en az iki yıl daha zamana ihtiyacımız vardır.

Anlayışınız ve her zamanki desteğiniz için çok teşekkür ederim. Selam ve saygılarımla"

Buluşuyla çığır açan bilim insanı Canan Dağdevriren'e, Nobel ödüllü Aziz Sancar ödülü verildi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2024
TÜRKİYE
Buluşuyla çığır açan bilim insanı Canan Dağdeviren'e, Aziz Sancar Ödülü verildi
18 Kasım 2024, 09:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала