Avrupa birliklerinin Grönland'a gönderilmesi olasılığı: ‘Tamamen sembolik bir eylem olur’

Rus uzman Fyodorov, Avrupa ülkelerinin birliklerini Grönland'a gönderebileceğini, ancak bunun sadece sembolik bir eylem olacağını belirtti. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Sergey Fyodorov, Rus RT televizyonuna yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ABD’nin istila girişimine karşı tedbir olarak Grönland’a asker gönderme ihtimalini değerlendirdi.“Bence bazı birliklerin gönderilmesi mümkün, ancak bu tamamen sembolik bir eylem olacak" diyen Fyodorov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: Bunun, Avrupa'nın ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna etme yönündeki diplomatik çabalarına bir ek niteliğinde olduğunu söyleyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:Daha önce Batı medyadası, Avrupa Birliği'nin ABD'nin istilasını önlemek amacıyla Grönland'a askeri birlikler konuşlandırma olasılığını görüştüğünü bildirmişti.
14:10 13.01.2026 (güncellendi: 14:19 13.01.2026)
Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü’nün kıdemli araştırma görevlisi Sergey Fyodorov, Rus RT televizyonuna yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin ABD’nin istila girişimine karşı tedbir olarak Grönland’a asker gönderme ihtimalini değerlendirdi.
“Bence bazı birliklerin gönderilmesi mümkün, ancak bu tamamen sembolik bir eylem olacak" diyen Fyodorov, bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Avrupa bu eylemle ABD kararlarından duyduğu memnuniyetsizliği göstermek, bu kararları protesto etmek, ABD’nin uluslararası hukuku ihlal ettiğini göstermek isteyecek. Oysa artık böyle bir hukuk yok. Yani bu bir tür ‘kınanıyoruz’ jesti olacak. Mevcut ABD politikasını kınıyoruz, diyecekler. Ancak bunun ciddi askeri çatışmalara yol açmayacağı açık.
Bunun, Avrupa'nın ABD Başkanı Donald Trump’ı ikna etme yönündeki diplomatik çabalarına bir ek niteliğinde olduğunu söyleyen uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:
Askeri birlik konuşlandırma olasılığı da bu bağlamda değerlendirilmeli. Danimarka Başbakanı'nın belirttiği gibi, bu tür konuşlandırmalar veya şiddet içeren, zorlayıcı eylemler NATO'nun sonu olur. Bu görüşe katılmamak mümkün değil. Bu tamamen NATO’nun sonu olmasa da belki gelecekte bir biçimde devam eder, ancak kesinlikle mevcut haliyle değil. Çünkü ABD'nin, elbette, kurduğu bu örgütten çekilmesi olası değil. Ancak Avrupa'nın savunmasının, güvenliğinin tüm maliyetini Avrupa'nın kendisine yükleme arzusu, ki bu Trump'ın ve belki de halefinin arzusu, bence geçerliliğini koruyacak.
Daha önce Batı medyadası, Avrupa Birliği'nin ABD'nin istilasını önlemek amacıyla Grönland'a askeri birlikler konuşlandırma olasılığını görüştüğünü bildirmişti.