Avrupa birliklerinin Grönland'a gönderilmesi olasılığı: ‘Tamamen sembolik bir eylem olur’

Askeri birlik konuşlandırma olasılığı da bu bağlamda değerlendirilmeli. Danimarka Başbakanı'nın belirttiği gibi, bu tür konuşlandırmalar veya şiddet içeren, zorlayıcı eylemler NATO'nun sonu olur. Bu görüşe katılmamak mümkün değil. Bu tamamen NATO’nun sonu olmasa da belki gelecekte bir biçimde devam eder, ancak kesinlikle mevcut haliyle değil. Çünkü ABD'nin, elbette, kurduğu bu örgütten çekilmesi olası değil. Ancak Avrupa'nın savunmasının, güvenliğinin tüm maliyetini Avrupa'nın kendisine yükleme arzusu, ki bu Trump'ın ve belki de halefinin arzusu, bence geçerliliğini koruyacak.