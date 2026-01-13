https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/diyanet-acikladi-2026-fitre-miktari-belli-oldu-1102691419.html

Diyanet açıkladı: 2026 fitre miktarı belli oldu

Diyanet açıkladı: 2026 fitre miktarı belli oldu

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak... 13.01.2026

2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar olan süre için fitre miktarını 240 TL olarak belirlendi. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında toplandı. Toplantıda, 2026 yılı ramazan ayı için fitre miktarının belirlenmesi konusu görüşüldü.2026 yılı fitre miktarı belirlendiToplantı sonrası alınan kararlara yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"Konuyla ilgili hadisişerifler, mevcut sosyoekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarının 2026 yılı ramazan ayının başlangıcından 2027 yılı ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için 240 lira olarak belirlenmesine, bunun yanında her bir mükellefin, günlük gıda harcamalarını dikkate alarak belirlediği meblağı fitre olarak verebileceğine, belirlenen meblağın nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden ayni olarak da verilebileceğine, bu meblağın aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedeli olduğuna karar verildi."

