https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/diyanet-2025-fitre-miktarini-acikladi-1093301097.html

Diyanet 2025 fitre miktarını açıkladı

Diyanet 2025 fitre miktarını açıkladı

Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 yılı Ramazan ayında verilecek fitre miktarını 180 lira olarak belirledi. Fitre, nakit olarak ödenebileceği gibi gıda yardımı... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T12:14+0300

2025-02-03T12:14+0300

2025-02-03T12:14+0300

fitre

ekonomi

diyanet işleri başkanlığı

abdurrahman haçkalı

ramazan

ramazan bayramı

ramazan ayı

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2025 yılı Ramazan ayı için fitre miktarını 180 lira olarak belirledi. Yapılan açıklamada, Kurul Başkanı Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yapılan toplantıda, fitre miktarının belirlenmesi için ekonomik şartlar ve dini kriterlerin göz önünde bulundurulduğu belirtildi.Diyanet tarafından belirlenen fitre miktarı, 2025 Ramazan ayından 2026 Ramazan ayına kadar geçerli olacak.Fitre nasıl belirlendi?Diyanet'in yaptığı açıklamada, fitre miktarının belirlenirken hadis-i şerifler, günümüz sosyoekonomik şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alındığı ifade edildi.Bu doğrultuda 2025 yılı fitre miktarı 180 lira olarak belirlendi.Fitre nakdi ya da gıda yardımı olarak verilebilirFitre, sadece nakit para ile değil, aynı zamanda gıda yardımı olarak da verilebilir. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında, her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir."Bu açıklama doğrultusunda, fitresini vermek isteyen kişiler, 180 lira veya kendi belirledikleri bir tutarı gıda yardımı şeklinde de ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.Fitre kimlere verilir?İslam’da fitre, Ramazan ayı içinde maddi durumu iyi olan Müslümanların ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken bir yardımdır. Fitre; fakirler, yetimler, öğrencilere ve ihtiyaç sahibi ailelere verilebilir.Fitrenin, Ramazan ayı içinde veya bayramdan önce verilmesi gerektiği belirtiliyor.2025 yılı fitresi hakkında özet bilgiler:2025 yılı Ramazan ayında fitre verecek olan vatandaşlar, Diyanet’in belirlediği miktara göre hareket edebilir veya kendi günlük gıda harcamalarına göre bir tutar belirleyerek fitrelerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilir.

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