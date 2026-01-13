https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakci-ile-gorustu-1102716027.html
Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran'daki son gelişmeleri görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan ile Arakçi'nin telefon görüşmesinde İran'daki son gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan ile Arakçi'nin telefon görüşmesinde İran'daki son gelişmeler ele alındı.