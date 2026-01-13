https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/cumhurbaskani-basdanismani-saraldan-gumruk-vergisi-cikisi-firsatcilik-ve-istismar-1102716294.html

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gümrük vergisi çıkışı: 'Fırsatçılık ve istismar'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından gümrük muafiyetinin kaldırılmasının amacının yerli üretici ve esnafı korumak olduğunu ancak... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, yurt dışı alışverişlerine yönelik gümrük vergisi düzenlemesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Paylaşımında Saral, 30 euroluk gümrük muafiyetinin kaldırılmasının amacının yerli üretici ve esnafı korumak olduğunu vurguladı. Ancak uygulamanın amacından saptığını belirten Saral, düşük bedelli ürünlerin fahiş fiyatlara satılmasını 'açıkça fırsatçılık ve istismar' olarak nitelendirdi.Özellikle elektronik parça ve yedek ürünlerde halkın yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakıldığını ifade eden Saral, ''Bu tablo, ne vicdanla bağdaşır ne de sosyal devlet ilkesiyle. Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır. Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır. Evet, yerli üretici desteklenecektir. Ama bu destek, vatandaş ezilerek değil; adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır'' dedi.

