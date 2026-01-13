Türkiye
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gümrük vergisi çıkışı: 'Fırsatçılık ve istismar'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gümrük vergisi çıkışı: 'Fırsatçılık ve istismar'
13.01.2026
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, yurt dışı alışverişlerine yönelik gümrük vergisi düzenlemesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Paylaşımında Saral, 30 euroluk gümrük muafiyetinin kaldırılmasının amacının yerli üretici ve esnafı korumak olduğunu vurguladı. Ancak uygulamanın amacından saptığını belirten Saral, düşük bedelli ürünlerin fahiş fiyatlara satılmasını 'açıkça fırsatçılık ve istismar' olarak nitelendirdi.Özellikle elektronik parça ve yedek ürünlerde halkın yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakıldığını ifade eden Saral, ''Bu tablo, ne vicdanla bağdaşır ne de sosyal devlet ilkesiyle. Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır. Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır. Evet, yerli üretici desteklenecektir. Ama bu destek, vatandaş ezilerek değil; adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Oktay Saral - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© AA
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya hesabından gümrük muafiyetinin kaldırılmasının amacının yerli üretici ve esnafı korumak olduğunu ancak uygulamanın amacından saptığını belirtti. Saral, düşük bedelli ürünlerin fahiş fiyatlara satılmasını 'açıkça fırsatçılık ve istismar' olarak nitelendirdi.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, yurt dışı alışverişlerine yönelik gümrük vergisi düzenlemesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Paylaşımında Saral, 30 euroluk gümrük muafiyetinin kaldırılmasının amacının yerli üretici ve esnafı korumak olduğunu vurguladı. Ancak uygulamanın amacından saptığını belirten Saral, düşük bedelli ürünlerin fahiş fiyatlara satılmasını 'açıkça fırsatçılık ve istismar' olarak nitelendirdi.
Özellikle elektronik parça ve yedek ürünlerde halkın yüksek maliyetlerle karşı karşıya bırakıldığını ifade eden Saral, ''Bu tablo, ne vicdanla bağdaşır ne de sosyal devlet ilkesiyle. Devletin aldığı her kararın merkezinde millet olmalıdır. Uygulama vatandaşın omzuna yük bindiriyorsa, orada durup samimiyetle hesap yapılmalıdır. Evet, yerli üretici desteklenecektir. Ama bu destek, vatandaş ezilerek değil; adaletle ve ölçüyle sağlanmalıdır'' dedi.
