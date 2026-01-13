https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/chp-kurultay-davasinda-yeni-gelisme--1102707825.html
CHP kurultay davasında yeni gelişme
CHP kurultay davasında yeni gelişme
Sputnik Türkiye
CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dava 17 Şubat'a ertelendi. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T16:05+0300
2026-01-13T16:05+0300
2026-01-13T16:16+0300
türki̇ye
chp
ankara
chp kurultayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099351181_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bc72f08506494ce0de233af2cd5d4864.jpg
CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 17 Şubat 2026 tarihine ertelendi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayında oylamaya hile karıştırılması suçundan başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Davanın 17 Şubat 2026'ya ertelenmesine karar verildi. Avukatların itirazı sonucu davanın tarihi tekrardan inceleniyor.
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0e/1099351181_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_952dfcd542251aeb18a2f99f4d7ef503.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, ankara, chp kurultayı
chp, ankara, chp kurultayı
CHP kurultay davasında yeni gelişme
16:05 13.01.2026 (güncellendi: 16:16 13.01.2026)
CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dava 17 Şubat'a ertelendi.
CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 17 Şubat 2026 tarihine ertelendi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayında oylamaya hile karıştırılması suçundan başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Davanın 17 Şubat 2026'ya ertelenmesine karar verildi. Avukatların itirazı sonucu davanın tarihi tekrardan inceleniyor.