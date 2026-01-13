Türkiye
TÜRKİYE
CHP kurultay davasında yeni gelişme
CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dava 17 Şubat'a ertelendi.
2026-01-13T16:05+0300
2026-01-13T16:16+0300
CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 17 Şubat 2026 tarihine ertelendi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayında oylamaya hile karıştırılması suçundan başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Davanın 17 Şubat 2026'ya ertelenmesine karar verildi. Avukatların itirazı sonucu davanın tarihi tekrardan inceleniyor.
SON HABERLER
16:05 13.01.2026 (güncellendi: 16:16 13.01.2026)
CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin dava 17 Şubat'a ertelendi.
CHP 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava 17 Şubat 2026 tarihine ertelendi.
CHP'nin 38. Olağan Kurultayında oylamaya hile karıştırılması suçundan başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın ikinci duruşmasında ara karar açıklandı. Davanın 17 Şubat 2026'ya ertelenmesine karar verildi. Avukatların itirazı sonucu davanın tarihi tekrardan inceleniyor.
