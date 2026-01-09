https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/chp-lideri-ozel-sanki-chpliler-ak-partiye-gidiyormus-gibi-bir-goruntu-yok-1102601223.html

CHP lideri Özel: Sanki 'CHP'liler AK Parti'ye gidiyormuş' gibi bir görüntü yok

CHP lideri Özel: Sanki 'CHP'liler AK Parti'ye gidiyormuş' gibi bir görüntü yok

CHP Genel Başkanı Özel partinin genlerinden gelen, listelerindenden seçilen ve AK Parti'ye giden henüz bir kişi olmadığını ifade ederek "Allah göstermesin, o... 09.01.2026

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Gündeme dair soruları da yanıtlayan Özel, partisinden istifa ederek, başka siyasi partilere katılan milletvekilleriyle ilgili soru üzerine şunları söyledi:'Gelsinler Aydın Büyükşehir Belediye seçimlerini yenileyelim'Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den AK Parti'ye katılmasını değerlendiren Özel, "Aydın'da geçen yıl gördüğüm anketi ömrümde görmedim. Keşke bir sandık gelse. Ben kazandığım seçimi tartışmaya açıyorum. Gelsinler Aydın Büyükşehir Belediye seçimlerini yenileyelim. Yüzde 70'e yakın bir oy gözüküyor Aydın'da, CHP adayına 'X' dediğiniz durumda" diye konuştu.Özel, CHP'nin oyunun ne kadar olduğunun sorulması üzerine şunları aktardı:Soru üzerine 2025'te bazı CHP'li belediye başkanlarının, haklarındaki soruşturmalar sebebiyle tutuklandığını ve görevden uzaklaştırıldığını anımsatan Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefat etmesi sebebiyle acılarla dolu bir yıl geçirdiklerini ifade etti.Özel, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nden önce CHP'nin de dahil olduğu 6'lı masa ile ilgili soruyu, "6'lı masa meselesi çok iyi niyetle yola çıkan ama son evresinde parti içinde tartıştığımız, itirazlarımızı, eleştirimizi yaptığımız ama bunlar 4-5 Kasım kurultayında bıraktığımız bir süreç" şeklinde yanıtladı.Yapılan son genel seçimi, "yanlışların ve doğruların yapıldığı bir seçim" olarak nitelendiren Özel, "Doğruları devam ettirmekte fayda var, yanlışlardan da uzak durmak lazım" ifadesini kullandı.CHP lideri Özel, "Günü geldiğinde siyasi partilerle iyi diyaloğumuzu bir seçim ittifakına dönüştürmek zarureti, seçim sathı mahallinde lazım olursa o zaman konuşulur, görüşülür" diye konuştu.'Suriye'de barış herkese lazım, en çok Türkiye'ye lazım'"Suriye'de yaşananlar, iki gündür Halep'te olanlar size çözüm sürecinin bir yol ayrımına, riske girdiğini söylüyor mu?" sorusu üzerine Özel, şu değerlendirmede bulundu:Özel, ayrıca emekli maaşlarının artırılmasına yönelik TBMM'de yapacakları eyleme ilişkin soru üzerine, "Yarın AK Parti dese ki 'hiç olmazsa bir asgari ücret yapıyoruz', biz nöbeti yarın bırakırız" değerlendirmesinde bulundu.

