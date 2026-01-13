https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/bolu-daginda-kar-engeli-geri-donduruluyorlar--1102692369.html

Bolu Dağı'nda kar engeli: Geri döndürülüyorlar

Bolu Dağı'nda kar engeli: Geri döndürülüyorlar

Kar nedeniyle Bolu Dağı'nın Ankara istikameti ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. 13.01.2026

Kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.Ağır tonajlı araçlar geri döndürülüyorİstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini artırdı. Bölgede ulaşımın devamlılığı için karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.Yolun Ankara istikameti ise Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların sürücüleri, buradaki kavşaktan geri döndürülüyor.

