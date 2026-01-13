Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Bolu Dağı'nda kar engeli: Geri döndürülüyorlar
Bolu Dağı'nda kar engeli: Geri döndürülüyorlar
Kar nedeniyle Bolu Dağı'nın Ankara istikameti ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.Ağır tonajlı araçlar geri döndürülüyorİstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini artırdı. Bölgede ulaşımın devamlılığı için karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.Yolun Ankara istikameti ise Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların sürücüleri, buradaki kavşaktan geri döndürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/akomdan-kar-yagisi-ve-soguk-hava-uyarisi-istanbulu-terk-edecegi-saat-aciklandi-1102688566.html
Bolu Dağı'nda kar engeli: Geri döndürülüyorlar

10:31 13.01.2026
Kar nedeniyle Bolu Dağı'nın Ankara istikameti ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ağır tonajlı araçlar geri döndürülüyor

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini artırdı. Bölgede ulaşımın devamlılığı için karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.
Yolun Ankara istikameti ise Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların sürücüleri, buradaki kavşaktan geri döndürülüyor.
AKOM'dan kar yağışı ve soğuk hava uyarısı: İstanbul'u terk edeceği saat açıklandı
09:13
