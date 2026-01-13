https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/bolu-daginda-kar-engeli-geri-donduruluyorlar--1102692369.html
Bolu Dağı'nda kar engeli: Geri döndürülüyorlar
Kar nedeniyle Bolu Dağı'nın Ankara istikameti ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
Kar yağışının etkili olduğu D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi Ankara istikametinde, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.Ağır tonajlı araçlar geri döndürülüyorİstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar etkisini artırdı. Bölgede ulaşımın devamlılığı için karayolları ekipleri tarafından kar küreme ve tuzlama çalışması yürütülüyor.Yolun Ankara istikameti ise Kaynaşlı ilçesinde oluşturulan polis noktasından itibaren ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların sürücüleri, buradaki kavşaktan geri döndürülüyor.
