BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: İran’la ilgili giderek artan militarist söylem kaygı verici
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: İran’la ilgili giderek artan militarist söylem kaygı verici
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İran'daki gelişmeler bağlamında giderek sertleşen militarist söylemden 'endişe duyduklarını' belirterek, üye... 13.01.2026
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York’ta düzenlediği basın toplantısında, İran’daki mevcut durum etrafında giderek artan militarist söyleme karşı uyarıda bulunarak ‘diplomasiyi önceleme’ çağrısı yaptı.Dujarric, “İran’daki mevcut durum etrafında gözlemlediğimiz militarist retoriğin artmasından elbette çok endişeliyiz. Tüm üye devletlerin askeri söylem yerine diplomasiyi savunmaları son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.Sözcü, bu değerlendirmeyi, ABD Başkanı’nın İran’daki protestolar nedeniyle İranlı yetkililerle planlanan görüşmeleri iptal ettiğine ilişkin açıklaması ve medyada yer alan, Pentagon’un İran’a yönelik “daha geniş” bir saldırı seçenekleri paketi sunduğu yönündeki haberler hakkında yöneltilen sorular üzerine yaptı.
i̇ran
new york
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: İran’la ilgili giderek artan militarist söylem kaygı verici

21:59 13.01.2026
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İran’daki gelişmeler bağlamında giderek sertleşen militarist söylemden ‘endişe duyduklarını’ belirterek, üye ülkelere “askeri dil yerine diplomasiyi savunma” çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York’ta düzenlediği basın toplantısında, İran’daki mevcut durum etrafında giderek artan militarist söyleme karşı uyarıda bulunarak ‘diplomasiyi önceleme’ çağrısı yaptı.
Dujarric, “İran’daki mevcut durum etrafında gözlemlediğimiz militarist retoriğin artmasından elbette çok endişeliyiz. Tüm üye devletlerin askeri söylem yerine diplomasiyi savunmaları son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.
Sözcü, bu değerlendirmeyi, ABD Başkanı’nın İran’daki protestolar nedeniyle İranlı yetkililerle planlanan görüşmeleri iptal ettiğine ilişkin açıklaması ve medyada yer alan, Pentagon’un İran’a yönelik “daha geniş” bir saldırı seçenekleri paketi sunduğu yönündeki haberler hakkında yöneltilen sorular üzerine yaptı.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
DÜNYA
Trump'tan İran açıklaması: Protestolara devam edin, yardım yolda
17:51
