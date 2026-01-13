https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/bm-genel-sekreter-sozcusu-dujarric-iranla-ilgili-giderek-artan-militarist-soylem-kaygi-verici-1102714741.html
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: İran’la ilgili giderek artan militarist söylem kaygı verici
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: İran’la ilgili giderek artan militarist söylem kaygı verici
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İran’daki gelişmeler bağlamında giderek sertleşen militarist söylemden ‘endişe duyduklarını’ belirterek, üye... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T21:59+0300
2026-01-13T21:59+0300
2026-01-13T21:59+0300
dünya
stephane dujarric
birleşmiş milletler (bm)
i̇ran
new york
abd
diplomasi
pentagon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101756/81/1017568100_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_459f9fd2bb8e11f4677dec1aa1f06368.jpg
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York’ta düzenlediği basın toplantısında, İran’daki mevcut durum etrafında giderek artan militarist söyleme karşı uyarıda bulunarak ‘diplomasiyi önceleme’ çağrısı yaptı.Dujarric, “İran’daki mevcut durum etrafında gözlemlediğimiz militarist retoriğin artmasından elbette çok endişeliyiz. Tüm üye devletlerin askeri söylem yerine diplomasiyi savunmaları son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.Sözcü, bu değerlendirmeyi, ABD Başkanı’nın İran’daki protestolar nedeniyle İranlı yetkililerle planlanan görüşmeleri iptal ettiğine ilişkin açıklaması ve medyada yer alan, Pentagon’un İran’a yönelik “daha geniş” bir saldırı seçenekleri paketi sunduğu yönündeki haberler hakkında yöneltilen sorular üzerine yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/trumptan-iran-aciklamasi-protestolara-devam-edin-yardim-yolda-1102711362.html
i̇ran
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101756/81/1017568100_42:0:969:695_1920x0_80_0_0_0a2a459ce7842f41596141f5fac8d25f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm), i̇ran, new york, abd, diplomasi, pentagon
stephane dujarric, birleşmiş milletler (bm), i̇ran, new york, abd, diplomasi, pentagon
BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric: İran’la ilgili giderek artan militarist söylem kaygı verici
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İran’daki gelişmeler bağlamında giderek sertleşen militarist söylemden ‘endişe duyduklarını’ belirterek, üye ülkelere “askeri dil yerine diplomasiyi savunma” çağrısı yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York’ta düzenlediği basın toplantısında, İran’daki mevcut durum etrafında giderek artan militarist söyleme karşı uyarıda bulunarak ‘diplomasiyi önceleme’ çağrısı yaptı.
Dujarric, “İran’daki mevcut durum etrafında gözlemlediğimiz militarist retoriğin artmasından elbette çok endişeliyiz. Tüm üye devletlerin askeri söylem yerine diplomasiyi savunmaları son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.
Sözcü, bu değerlendirmeyi, ABD Başkanı’nın İran’daki protestolar nedeniyle İranlı yetkililerle planlanan görüşmeleri iptal ettiğine ilişkin açıklaması ve medyada yer alan, Pentagon’un İran’a yönelik “daha geniş” bir saldırı seçenekleri paketi sunduğu yönündeki haberler hakkında yöneltilen sorular üzerine yaptı.