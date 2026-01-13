Türkiye
Araştırma: Crohn hastalığı semptomlar çıkmadan yıllar önce tespit edilebildi
Araştırma: Crohn hastalığı semptomlar çıkmadan yıllar önce tespit edilebildi
13.01.2026
Bilim insanları, basit bir kan testinin kronik inflamatuar bağırsak hastalığı olan Crohn hastalığının belirtilerini ortaya çıkamadan yıllar önce öngörebileceğini açıkladı. Araştırmacılara göre bu yöntem, hastalığın erken teşhisi ve önlenmesinde yardımcı oluyor.New York'taki Mount Sinai Hastanesi tarafından yürütülen çalışmada, Crohn hastalığı geliştirme riski yüksek olan 380'den fazla kişiden kan örnekleri alındı. Uzmanlar bu katılımcıların Crohn hastalarının birinci derece yakınları arasından seçildiğini belirtti.Analizlerde, katılımcıların üçte birinden fazlasında Crohn hastalığıyla ilişkili yüksek antikor seviyesi saptandı. Gastroenterolog Dr. Ken Croitoru, “Hastalığa yakalanma riski olan ama henüz sağlıklı görünen bireylerde bu antikorların bulunup bulunmadığını merak ettik. Ölçtük ve gerçekten de bazılarında bu bağışıklık yanıtını gördük” dedi.Araştırmacılar, çalışmaya dahil edilen 381 kişinin 77’sinin yaklaşık iki buçuk yıl sonra Crohn hastalığı geliştirdiğini tespit etti. Çalışmaya dahil olan ekip üyeleri, ileride yüksek risk grubundaki kişileri hedefleyen bir aşının mümkün olabileceğini aktardı. Araştırmanın detayları, Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlandı.2018 yılında '19 Mayıs Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü' kapsamında Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Törüner'ün yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 70-80 bin inflamatuvar bağırsak hastası bulunduğunun tahmin edildiğini ifade edilmişti.
Araştırma: Crohn hastalığı semptomlar çıkmadan yıllar önce tespit edilebildi

16:37 13.01.2026
Abone ol
Yeni bir araştırmaya göre, basit bir kan testi Crohn hastalığı riskini belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce tespit edebilir. Bulgular, erken teşhis ve hatta hastalığın önlenmesi ihtimalini gündeme getirirken uzmanlar gelecekte risk gruplarına özel aşı geliştirilebileceği öngörüsünde bulundu.
Bilim insanları, basit bir kan testinin kronik inflamatuar bağırsak hastalığı olan Crohn hastalığının belirtilerini ortaya çıkamadan yıllar önce öngörebileceğini açıkladı. Araştırmacılara göre bu yöntem, hastalığın erken teşhisi ve önlenmesinde yardımcı oluyor.
New York'taki Mount Sinai Hastanesi tarafından yürütülen çalışmada, Crohn hastalığı geliştirme riski yüksek olan 380'den fazla kişiden kan örnekleri alındı. Uzmanlar bu katılımcıların Crohn hastalarının birinci derece yakınları arasından seçildiğini belirtti.

Crohn hastalığı, bağışıklık sisteminin bağırsaklardaki sağlıklı dokulara ve faydalı bakterilere yanlışlıkla saldırması sonucu ortaya çıkan kronik iltihaplı bir bağırsak hastalığı olarak biliniyor.

Karın ağrısı, ishal, dışkıda kan veya mukus, aşırı yorgunluk ve kilo kaybı gibi belirtilerle seyrediyor.

Analizlerde, katılımcıların üçte birinden fazlasında Crohn hastalığıyla ilişkili yüksek antikor seviyesi saptandı. Gastroenterolog Dr. Ken Croitoru, “Hastalığa yakalanma riski olan ama henüz sağlıklı görünen bireylerde bu antikorların bulunup bulunmadığını merak ettik. Ölçtük ve gerçekten de bazılarında bu bağışıklık yanıtını gördük” dedi.
Araştırmacılar, çalışmaya dahil edilen 381 kişinin 77’sinin yaklaşık iki buçuk yıl sonra Crohn hastalığı geliştirdiğini tespit etti. Çalışmaya dahil olan ekip üyeleri, ileride yüksek risk grubundaki kişileri hedefleyen bir aşının mümkün olabileceğini aktardı. Araştırmanın detayları, Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlandı.
2018 yılında '19 Mayıs Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü' kapsamında Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Törüner'ün yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 70-80 bin inflamatuvar bağırsak hastası bulunduğunun tahmin edildiğini ifade edilmişti.
