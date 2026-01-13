https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/arastirma-crohn-hastaligi-semptomlar-cikmadan-yillar-once-tespit-edilebildi-1102708159.html

Araştırma: Crohn hastalığı semptomlar çıkmadan yıllar önce tespit edilebildi

Araştırma: Crohn hastalığı semptomlar çıkmadan yıllar önce tespit edilebildi

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırmaya göre, basit bir kan testi Crohn hastalığı riskini belirtiler ortaya çıkmadan yıllar önce tespit edebilir. Bulgular, erken teşhis ve hatta... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T16:37+0300

2026-01-13T16:37+0300

2026-01-13T16:37+0300

sağlik

sağlıklı yaşam

crohn hastalığı

kan testi

erken teşhis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/03/1054399825_2:0:864:485_1920x0_80_0_0_0a973bda1f7024dad0c8a5e87c16a17f.jpg

Bilim insanları, basit bir kan testinin kronik inflamatuar bağırsak hastalığı olan Crohn hastalığının belirtilerini ortaya çıkamadan yıllar önce öngörebileceğini açıkladı. Araştırmacılara göre bu yöntem, hastalığın erken teşhisi ve önlenmesinde yardımcı oluyor.New York'taki Mount Sinai Hastanesi tarafından yürütülen çalışmada, Crohn hastalığı geliştirme riski yüksek olan 380'den fazla kişiden kan örnekleri alındı. Uzmanlar bu katılımcıların Crohn hastalarının birinci derece yakınları arasından seçildiğini belirtti.Analizlerde, katılımcıların üçte birinden fazlasında Crohn hastalığıyla ilişkili yüksek antikor seviyesi saptandı. Gastroenterolog Dr. Ken Croitoru, “Hastalığa yakalanma riski olan ama henüz sağlıklı görünen bireylerde bu antikorların bulunup bulunmadığını merak ettik. Ölçtük ve gerçekten de bazılarında bu bağışıklık yanıtını gördük” dedi.Araştırmacılar, çalışmaya dahil edilen 381 kişinin 77’sinin yaklaşık iki buçuk yıl sonra Crohn hastalığı geliştirdiğini tespit etti. Çalışmaya dahil olan ekip üyeleri, ileride yüksek risk grubundaki kişileri hedefleyen bir aşının mümkün olabileceğini aktardı. Araştırmanın detayları, Clinical Gastroenterology and Hepatology dergisinde yayımlandı.2018 yılında '19 Mayıs Dünya İnflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Günü' kapsamında Türk Gastroenteroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Törüner'ün yaptığı açıklamada, Türkiye'de yaklaşık 70-80 bin inflamatuvar bağırsak hastası bulunduğunun tahmin edildiğini ifade edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/bilim-insanlari-duyurdu-yaygin-kullanilan-jel-gorme-kaybini-tersine-cevirdi-1102690759.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sağlıklı yaşam, crohn hastalığı, kan testi, erken teşhis