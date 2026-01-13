https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/ap-baskani-metsola-iran-devrim-muhafizlarinin-teror-listesine-alinmasini-istedi-1102716170.html

AP Başkanı Metsola, İran Devrim Muhafızları’nın terör listesine alınmasını istedi

AP Başkanı Metsola, İran Devrim Muhafızları’nın terör listesine alınmasını istedi

Sputnik Türkiye

AP Başkanı Roberta Metsola, AB liderlerine gönderdiği mektupta, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun terör örgütleri listesine eklenmesi ve Tahran’a karşı çok... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T23:00+0300

2026-01-13T23:00+0300

2026-01-13T23:00+0300

dünya

roberta metsola

avrupa parlamentosu (ap)

avrupa birliği

ab

i̇ran

tahran

i̇ran devrim muhafızları

terör listesi

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/18/1068691113_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_2c99fc07a7b5a48e6a48c07bd6ac6fb4.jpg

Euractiv'in haberine göre, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Avrupa Birliği (AB) liderlerine gönderdiği mektupta, İran’ın seçkin askeri gücü olan Devrim Muhafızları Ordusu’nun AB’nin terör örgütleri listesine alınmasını talep etti.Haberde, “Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, AB'deki meslektaşlarına Tahran'a karşı çok daha sert yaptırımlar uygulamaları ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak ilan etmeleri çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.Metsola kısa süre önce, Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu binalarına İranlı diplomatların ve İran’ı temsil eden diğer yetkililerin girişini yasakladığını açıklamıştı.Euractiv’e göre Metsola, mektubunda ayrıca, İran’da protestoların bastırılmasında kullanılması muhtemel gözetim ve takip teknolojilerinin ihracatına daha sıkı denetim getirilmesini önerdi. AP Başkanı ayrıca, İran halkının internete erişiminin yeniden sağlanabilmesi için telekomünikasyon şirketleriyle işbirliği imkanlarının incelenmesini de gündeme getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/trumpa-irana-yardim-soruldu-bunu-kendiniz-cozmeniz-gerekecek-1102715755.html

i̇ran

tahran

brüksel

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

roberta metsola, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, ab, i̇ran, tahran, i̇ran devrim muhafızları, terör listesi, avrupa, brüksel