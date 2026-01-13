Türkiye
AP Başkanı Metsola, İran Devrim Muhafızları'nın terör listesine alınmasını istedi
AP Başkanı Metsola, İran Devrim Muhafızları’nın terör listesine alınmasını istedi
AP Başkanı Roberta Metsola, AB liderlerine gönderdiği mektupta, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun terör örgütleri listesine eklenmesi ve Tahran’a karşı çok... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
Euractiv'in haberine göre, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Avrupa Birliği (AB) liderlerine gönderdiği mektupta, İran’ın seçkin askeri gücü olan Devrim Muhafızları Ordusu’nun AB’nin terör örgütleri listesine alınmasını talep etti.Haberde, “Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, AB'deki meslektaşlarına Tahran'a karşı çok daha sert yaptırımlar uygulamaları ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak ilan etmeleri çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.Metsola kısa süre önce, Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu binalarına İranlı diplomatların ve İran’ı temsil eden diğer yetkililerin girişini yasakladığını açıklamıştı.Euractiv’e göre Metsola, mektubunda ayrıca, İran’da protestoların bastırılmasında kullanılması muhtemel gözetim ve takip teknolojilerinin ihracatına daha sıkı denetim getirilmesini önerdi. AP Başkanı ayrıca, İran halkının internete erişiminin yeniden sağlanabilmesi için telekomünikasyon şirketleriyle işbirliği imkanlarının incelenmesini de gündeme getirdi.
AP Başkanı Metsola, İran Devrim Muhafızları'nın terör listesine alınmasını istedi

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında bir basın toplantısı düzenledi.
Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sırasında bir basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
AP Başkanı Roberta Metsola, AB liderlerine gönderdiği mektupta, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör örgütleri listesine eklenmesi ve Tahran'a karşı çok daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.
Euractiv'in haberine göre, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Avrupa Birliği (AB) liderlerine gönderdiği mektupta, İran’ın seçkin askeri gücü olan Devrim Muhafızları Ordusu’nun AB’nin terör örgütleri listesine alınmasını talep etti.
Haberde, “Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, AB'deki meslektaşlarına Tahran'a karşı çok daha sert yaptırımlar uygulamaları ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak ilan etmeleri çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.
Metsola kısa süre önce, Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu binalarına İranlı diplomatların ve İran’ı temsil eden diğer yetkililerin girişini yasakladığını açıklamıştı.
Euractiv’e göre Metsola, mektubunda ayrıca, İran’da protestoların bastırılmasında kullanılması muhtemel gözetim ve takip teknolojilerinin ihracatına daha sıkı denetim getirilmesini önerdi. AP Başkanı ayrıca, İran halkının internete erişiminin yeniden sağlanabilmesi için telekomünikasyon şirketleriyle işbirliği imkanlarının incelenmesini de gündeme getirdi.
