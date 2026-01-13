https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/ap-baskani-metsola-iran-devrim-muhafizlarinin-teror-listesine-alinmasini-istedi-1102716170.html
AP Başkanı Metsola, İran Devrim Muhafızları’nın terör listesine alınmasını istedi
AP Başkanı Metsola, İran Devrim Muhafızları’nın terör listesine alınmasını istedi
Sputnik Türkiye
AP Başkanı Roberta Metsola, AB liderlerine gönderdiği mektupta, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun terör örgütleri listesine eklenmesi ve Tahran’a karşı çok... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T23:00+0300
2026-01-13T23:00+0300
2026-01-13T23:00+0300
dünya
roberta metsola
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa birliği
ab
i̇ran
tahran
i̇ran devrim muhafızları
terör listesi
avrupa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/18/1068691113_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_2c99fc07a7b5a48e6a48c07bd6ac6fb4.jpg
Euractiv'in haberine göre, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Avrupa Birliği (AB) liderlerine gönderdiği mektupta, İran’ın seçkin askeri gücü olan Devrim Muhafızları Ordusu’nun AB’nin terör örgütleri listesine alınmasını talep etti.Haberde, “Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, AB'deki meslektaşlarına Tahran'a karşı çok daha sert yaptırımlar uygulamaları ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak ilan etmeleri çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.Metsola kısa süre önce, Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu binalarına İranlı diplomatların ve İran’ı temsil eden diğer yetkililerin girişini yasakladığını açıklamıştı.Euractiv’e göre Metsola, mektubunda ayrıca, İran’da protestoların bastırılmasında kullanılması muhtemel gözetim ve takip teknolojilerinin ihracatına daha sıkı denetim getirilmesini önerdi. AP Başkanı ayrıca, İran halkının internete erişiminin yeniden sağlanabilmesi için telekomünikasyon şirketleriyle işbirliği imkanlarının incelenmesini de gündeme getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/trumpa-irana-yardim-soruldu-bunu-kendiniz-cozmeniz-gerekecek-1102715755.html
i̇ran
tahran
brüksel
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/18/1068691113_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_59e8c1f4334ffd010612821240a2afae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
roberta metsola, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, ab, i̇ran, tahran, i̇ran devrim muhafızları, terör listesi, avrupa, brüksel
roberta metsola, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, ab, i̇ran, tahran, i̇ran devrim muhafızları, terör listesi, avrupa, brüksel
AP Başkanı Metsola, İran Devrim Muhafızları’nın terör listesine alınmasını istedi
AP Başkanı Roberta Metsola, AB liderlerine gönderdiği mektupta, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun terör örgütleri listesine eklenmesi ve Tahran’a karşı çok daha sert yaptırımlar uygulanması çağrısında bulundu.
Euractiv'in haberine göre, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Avrupa Birliği (AB) liderlerine gönderdiği mektupta, İran’ın seçkin askeri gücü olan Devrim Muhafızları Ordusu’nun AB’nin terör örgütleri listesine alınmasını talep etti.
Haberde, “Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, AB'deki meslektaşlarına Tahran'a karşı çok daha sert yaptırımlar uygulamaları ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu terör örgütü olarak ilan etmeleri çağrısında bulundu” ifadelerine yer verildi.
Metsola kısa süre önce, Brüksel’deki Avrupa Parlamentosu binalarına İranlı diplomatların ve İran’ı temsil eden diğer yetkililerin girişini yasakladığını açıklamıştı.
Euractiv’e göre Metsola, mektubunda ayrıca, İran’da protestoların bastırılmasında kullanılması muhtemel gözetim ve takip teknolojilerinin ihracatına daha sıkı denetim getirilmesini önerdi. AP Başkanı ayrıca, İran halkının internete erişiminin yeniden sağlanabilmesi için telekomünikasyon şirketleriyle işbirliği imkanlarının incelenmesini de gündeme getirdi.