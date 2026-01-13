https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/akdeniz-aciklarinda-deprem-1102686629.html
Akdeniz açıklarında deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_43554c2e7d90078ab79e8ffcddba8d49.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Antalya Gazipaşa'ya 73.46 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 10.01 kilometre olarak kaydedildi.Akdeniz açıklarındaki deprem, saat 04.28'de gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Antalya Gazipaşa'ya 73.46 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 10.01 kilometre olarak kaydedildi.
