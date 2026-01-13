Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/akdeniz-aciklarinda-deprem-1102686629.html
Akdeniz açıklarında deprem
Akdeniz açıklarında deprem
Sputnik Türkiye
Antalya Gazipaşa'ya 73.46 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde ve 10.01 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T04:39+0300
2026-01-13T04:39+0300
son depremler
akdeniz
antalya
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_43554c2e7d90078ab79e8ffcddba8d49.jpg
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Antalya Gazipaşa'ya 73.46 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 10.01 kilometre olarak kaydedildi.Akdeniz açıklarındaki deprem, saat 04.28'de gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/manisada-pes-pese-depremler-afad-buyukluklerini-duyurdu-1102642965.html
akdeniz
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/02/1102448282_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_18823068f46e69522dfe3731d5031271.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem son dakika, antalya deprem, akdeniz deprem
deprem son dakika, antalya deprem, akdeniz deprem

Akdeniz açıklarında deprem

04:39 13.01.2026
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
Abone ol
Antalya Gazipaşa'ya 73.46 kilometre mesafede Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde ve 10.01 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Antalya Gazipaşa'ya 73.46 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 10.01 kilometre olarak kaydedildi.
Akdeniz açıklarındaki deprem, saat 04.28'de gerçekleşti.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2026
SON DEPREMLER
Manisa'da peş peşe depremler: AFAD büyüklüklerini duyurdu
11 Ocak, 09:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала