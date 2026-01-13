https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/agacin-tepesinde-dogan-mucize-bebek-25-yasinda-hayatini-kaybetti-1102690892.html

Ağacın tepesinde doğan mucize bebek 25 yaşında hayatını kaybetti

Ağacın tepesinde doğan mucize bebek 25 yaşında hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Mozambik’te 2000 yılında yaşanan büyük sel felaketinde annesinin sığındığı bir ağacın üzerinde dünyaya gelerek dört gün ağaçta sağ kalan “mucize bebek” Rosita... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T10:06+0300

2026-01-13T10:06+0300

2026-01-13T10:06+0300

yaşam

güney afrika

mozambik

rosita salvador mabuiango

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102690432_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_16291d9df7ac4d01ad2a9c975165ef4e.jpg

Doğru Afrika ülkesi Mozambik’te 2000 yılında meydana gelen sel felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Annesinin sel sularından kaçarak sığındığı ağacın tepesinde doğurduğu Rosita, o dönemde mucize bebek olarak adlandırılmıştı. Ailesi, Rosita’nın yıllardır kansızlık (anemi) hastalığıyla mücadele ettiğini ve durumunun ağırlaşması üzerine iki haftadan uzun süredir hastanede tedavi gördüğünü aktardı. Rosita, 12 Ocak Pazartesi sabahı hayatını kaybetti.Ağaçta 4 gün mahsur kaldılarRosita, Şubat 2000’de Mozambik’in güneyinde Limpopo Nehri’nin taşmasıyla meydana gelen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük sel sırasında dünyaya gelmişti. Annesi Carolina Cecilia Chirindza, selden kaçmak için iki çocuğuyla birlikte bir ağaca tırmanmış ve burada dört gün mahsur kalmıştı. Bu sırada doğum sancıları başlayan Carolina, ağacın üzerinde Rosita’yı dünyaya getirmişti.Anne ve yeni doğan bebek, bir Güney Afrika askeri helikopteri tarafından fark edilerek kurtarılmış ve bu anlar dünya basınında felaketin sembol görüntülerinden biri haline gelmişti. Aynı yıl anne ve bebek ABD’ye giderek Kongre’de yaşananları anlatarak yardım çağrısında bulunmuştu.Ülke genelinde büyük üzüntüMozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, Rosita’nın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, onun ülkedeki kız çocukları için bir umut ve sembol olduğunu vurguladı. Chapo, “Ailesine ve tüm Mozambik halkına başsağlığı diliyorum. O, özellikle kız çocukları için bir simgeydi” dedi.Rosita, doğduğu Chibuto bölgesinde büyüdü ve lise eğitimini tamamladı. Beş yıl önce bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/turk-tiyatrosunun-ve-sinemasinin-usta-ismi-koray-ergun-hayatini-kaybetti-1102673796.html

güney afrika

mozambik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney afrika, mozambik, rosita salvador mabuiango