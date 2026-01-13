https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/agacin-tepesinde-dogan-mucize-bebek-25-yasinda-hayatini-kaybetti-1102690892.html
Ağacın tepesinde doğan mucize bebek 25 yaşında hayatını kaybetti
Ağacın tepesinde doğan mucize bebek 25 yaşında hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Mozambik’te 2000 yılında yaşanan büyük sel felaketinde annesinin sığındığı bir ağacın üzerinde dünyaya gelerek dört gün ağaçta sağ kalan “mucize bebek” Rosita... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T10:06+0300
2026-01-13T10:06+0300
2026-01-13T10:06+0300
yaşam
güney afrika
mozambik
rosita salvador mabuiango
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102690432_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_16291d9df7ac4d01ad2a9c975165ef4e.jpg
Doğru Afrika ülkesi Mozambik’te 2000 yılında meydana gelen sel felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Annesinin sel sularından kaçarak sığındığı ağacın tepesinde doğurduğu Rosita, o dönemde mucize bebek olarak adlandırılmıştı. Ailesi, Rosita’nın yıllardır kansızlık (anemi) hastalığıyla mücadele ettiğini ve durumunun ağırlaşması üzerine iki haftadan uzun süredir hastanede tedavi gördüğünü aktardı. Rosita, 12 Ocak Pazartesi sabahı hayatını kaybetti.Ağaçta 4 gün mahsur kaldılarRosita, Şubat 2000’de Mozambik’in güneyinde Limpopo Nehri’nin taşmasıyla meydana gelen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük sel sırasında dünyaya gelmişti. Annesi Carolina Cecilia Chirindza, selden kaçmak için iki çocuğuyla birlikte bir ağaca tırmanmış ve burada dört gün mahsur kalmıştı. Bu sırada doğum sancıları başlayan Carolina, ağacın üzerinde Rosita’yı dünyaya getirmişti.Anne ve yeni doğan bebek, bir Güney Afrika askeri helikopteri tarafından fark edilerek kurtarılmış ve bu anlar dünya basınında felaketin sembol görüntülerinden biri haline gelmişti. Aynı yıl anne ve bebek ABD’ye giderek Kongre’de yaşananları anlatarak yardım çağrısında bulunmuştu.Ülke genelinde büyük üzüntüMozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, Rosita’nın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, onun ülkedeki kız çocukları için bir umut ve sembol olduğunu vurguladı. Chapo, “Ailesine ve tüm Mozambik halkına başsağlığı diliyorum. O, özellikle kız çocukları için bir simgeydi” dedi.Rosita, doğduğu Chibuto bölgesinde büyüdü ve lise eğitimini tamamladı. Beş yıl önce bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/turk-tiyatrosunun-ve-sinemasinin-usta-ismi-koray-ergun-hayatini-kaybetti-1102673796.html
güney afrika
mozambik
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102690432_60:0:1020:720_1920x0_80_0_0_481cc5bb26471753eb7862e55971ceab.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
güney afrika, mozambik, rosita salvador mabuiango
güney afrika, mozambik, rosita salvador mabuiango
Ağacın tepesinde doğan mucize bebek 25 yaşında hayatını kaybetti
Mozambik’te 2000 yılında yaşanan büyük sel felaketinde annesinin sığındığı bir ağacın üzerinde dünyaya gelerek dört gün ağaçta sağ kalan “mucize bebek” Rosita Salvador Mabuiango, 25 yaşında hayatını kaybetti. Sel felaketinin simgesi olan Rosita'nın yıllardır anemiyle mücadele ettiği belirtildi.
Doğru Afrika ülkesi Mozambik’te 2000 yılında meydana gelen sel felaketinde yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti. Annesinin sel sularından kaçarak sığındığı ağacın tepesinde doğurduğu Rosita, o dönemde mucize bebek olarak adlandırılmıştı.
Ailesi, Rosita’nın yıllardır kansızlık (anemi) hastalığıyla mücadele ettiğini ve durumunun ağırlaşması üzerine iki haftadan uzun süredir hastanede tedavi gördüğünü aktardı. Rosita, 12 Ocak Pazartesi sabahı hayatını kaybetti.
Ağaçta 4 gün mahsur kaldılar
Rosita, Şubat 2000’de Mozambik’in güneyinde Limpopo Nehri’nin taşmasıyla meydana gelen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği büyük sel sırasında dünyaya gelmişti.
Annesi Carolina Cecilia Chirindza, selden kaçmak için iki çocuğuyla birlikte bir ağaca tırmanmış ve burada dört gün mahsur kalmıştı. Bu sırada doğum sancıları başlayan Carolina, ağacın üzerinde Rosita’yı dünyaya getirmişti.
Anne ve yeni doğan bebek, bir Güney Afrika askeri helikopteri tarafından fark edilerek kurtarılmış ve bu anlar dünya basınında felaketin sembol görüntülerinden biri haline gelmişti.
Aynı yıl anne ve bebek ABD’ye giderek Kongre’de yaşananları anlatarak yardım çağrısında bulunmuştu.
Ülke genelinde büyük üzüntü
Mozambik Cumhurbaşkanı Daniel Chapo, Rosita’nın ölümünün ardından yaptığı açıklamada, onun ülkedeki kız çocukları için bir umut ve sembol olduğunu vurguladı. Chapo, “Ailesine ve tüm Mozambik halkına başsağlığı diliyorum. O, özellikle kız çocukları için bir simgeydi” dedi.
Rosita, doğduğu Chibuto bölgesinde büyüdü ve lise eğitimini tamamladı. Beş yıl önce bir kız çocuğu dünyaya getirdiği öğrenildi.