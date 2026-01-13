https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/adalet-bakani-tunc-rojin-kabaisin-ailesiyle-bir-araya-geldi-1102714377.html
Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle bir araya geldi
Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle bir araya geldi
13.01.2026
Van’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, ailenin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştıklarını belirterek, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin aileyi kapsamlı şekilde bilgilendirdiklerini ifade etti. Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Tunç, ''Gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımı eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz" dedi.
Van’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.
Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, ailenin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştıklarını belirterek, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin aileyi kapsamlı şekilde bilgilendirdiklerini ifade etti.
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Tunç, ''Gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımı eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz" dedi.