Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/adalet-bakani-tunc-rojin-kabaisin-ailesiyle-bir-araya-geldi-1102714377.html
Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle bir araya geldi
Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcasıyla Bakanlıkta bir araya... 13.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-13T20:53+0300
2026-01-13T20:53+0300
türki̇ye
türkiye
rojin kabaiş
yılmaz tunç
nizamettin kabaiş
van
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102714203_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_76d6d08bb6983d1b800a71c2af92e4c9.jpg
Van’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, ailenin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştıklarını belirterek, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin aileyi kapsamlı şekilde bilgilendirdiklerini ifade etti. Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Tunç, ''Gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımı eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/rojin-kabais-sorusturmasinda-yeni-gelisme-telefonu-incelenmesi-icin-ispanyaya-gonderildi-1101909775.html
türki̇ye
van
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102714203_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cbe5781ba2345aa7e85c19bf02859c8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, rojin kabaiş, yılmaz tunç, nizamettin kabaiş, van
türkiye, rojin kabaiş, yılmaz tunç, nizamettin kabaiş, van

Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle bir araya geldi

20:53 13.01.2026
© AA / Adalet BakanlığıAdalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Nizamettin Kabaiş
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Nizamettin Kabaiş - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2026
© AA / Adalet Bakanlığı
Abone ol
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcasıyla Bakanlıkta bir araya geldi.
Van’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.
Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, ailenin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştıklarını belirterek, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin aileyi kapsamlı şekilde bilgilendirdiklerini ifade etti.
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Tunç, ''Gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımı eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz" dedi.
Rojin Kabaiş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
TÜRKİYE
Rojin Kabaiş soruşturmasında yeni gelişme: Telefonu incelenmesi için İspanya'ya gönderildi
18 Aralık 2025, 11:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала