https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/adalet-bakani-tunc-rojin-kabaisin-ailesiyle-bir-araya-geldi-1102714377.html

Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle bir araya geldi

Adalet Bakanı Tunç, Rojin Kabaiş'in ailesiyle bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Van’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcasıyla Bakanlıkta bir araya... 13.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-13T20:53+0300

2026-01-13T20:53+0300

2026-01-13T20:53+0300

türki̇ye

türkiye

rojin kabaiş

yılmaz tunç

nizamettin kabaiş

van

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102714203_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_76d6d08bb6983d1b800a71c2af92e4c9.jpg

Van’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş, ağabeyi ve amcası Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, ailenin yaşadığı acıyı bir kez daha paylaştıklarını belirterek, yürütülen soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin aileyi kapsamlı şekilde bilgilendirdiklerini ifade etti. Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ilk andan itibaren titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Tunç, ''Gerçeğin ortaya çıkarılması ve adaletin tecellisi için gereken her adımı eksiksiz şekilde atmaya devam edeceğiz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/rojin-kabais-sorusturmasinda-yeni-gelisme-telefonu-incelenmesi-icin-ispanyaya-gonderildi-1101909775.html

türki̇ye

van

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, rojin kabaiş, yılmaz tunç, nizamettin kabaiş, van