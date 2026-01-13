https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/abdli-bir-sirket-ay-oteli-icin-1-milyon-dolarlik-rezervasyon-almaya-basladi-1102709387.html
ABD’li bir şirket Ay oteli için 1 milyon dolarlık rezervasyon almaya başladı
ABD merkezli bir girişim, Ay’da inşa etmeyi planladığı otel için şimdiden 1 milyon dolarlık ön rezervasyon kabul ediyor. Detaylar haberde...
2026-01-13T16:56+0300
2026-01-13T16:56+0300
2026-01-13T16:56+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102708603_0:0:650:366_1920x0_80_0_0_a6cf1d67d9ab93cfde3aa6c0a3bcf5e3.jpg
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102708603_81:0:569:366_1920x0_80_0_0_f632702d64500b66f244d895e7b0480b.jpg
ABD merkezli bir girişim, Ay’da inşa etmeyi planladığı otel için şimdiden 1 milyon dolarlık ön rezervasyon kabul ediyor. Şirket, 2032 yılında faaliyete geçmeyi hedeflediği tesisin insanlığın Dünya dışındaki ilk kalıcı yapısı olacağını iddia ediyor.
Kaliforniya merkezli start-up Galactic Resource Utilization Space (GRU), Ay’da kurulması planlanan ilk otel için rezervasyon sürecini başlattı. Şirketin açıklamasına göre, ‘bu benzersiz tatil deneyimine katılmak isteyen varlıklı macera tutkunlarının 1 milyon dolar depozito’ ödemesi gerekiyor.
GRU’nun kurucusu, California Üniversitesi Berkeley mezunu Skyler Chan, şirketin rezervasyon sitesini 12 Ocak’ta yayına aldıklarını ve Ay otelinin mimari detaylarını ilk kez kamuoyuyla paylaştıklarını duyurdu.
Yapımı için tarih verildi
Şirket, Ay toprağını (regolit) dayanıklı yapılara dönüştürmek için kendi geliştirdikleri özel bir modüler yaşam alanı sistemi ve otomatik inşaat süreci kullanacaklarını belirtiyor. İnşaatın, gerekli yasal onayların alınmasının ardından 2029’da başlaması planlanıyor.
GRU, otelin ilk müşterilerinin daha önce ticari uzay uçuşlarına katılmış kişiler ile ‘dünya dışı’ bir balayı arayan zengin çiftler olmasını bekliyor.
Şirkete göre uzay turizmi, Ay ekonomisinin gelişmesi için kritik bir rol oynuyor ve bu süreç insanlığın ‘gezegenler arası bir tür’ haline gelmesinin en hızlı yolu.
Chan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Hayatımız boyunca gerçekten gezegenler arası bir türe dönüşebileceğimiz bir kırılma noktasında yaşıyoruz. Eğer başarılı olursak, milyarlarca insan Ay ve Mars’ta doğacak ve Ay ile Mars yaşamının güzelliğini deneyimleyebilecek.
Henüz 21 yaşında olan Chan, elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanında Berkeley mezunu.
Ay oteli fikrini, ünlü girişim hızlandırma programı Y-Combinator kapsamında geliştirdi.
Chan, projeye SpaceX ve otonom savunma sistemleri geliştiren Anduril gibi şirketlerle bağlantılı yatırımcıların finansman sağladığını da açıkladı.