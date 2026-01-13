https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/abdli-bir-sirket-ay-oteli-icin-1-milyon-dolarlik-rezervasyon-almaya-basladi-1102709387.html

ABD’li bir şirket Ay oteli için 1 milyon dolarlık rezervasyon almaya başladı

ABD’li bir şirket Ay oteli için 1 milyon dolarlık rezervasyon almaya başladı

Sputnik Türkiye

ABD merkezli bir girişim, Ay’da inşa etmeyi planladığı otel için şimdiden 1 milyon dolarlık ön rezervasyon kabul ediyor. Detaylar haberde...

2026-01-13T16:56+0300

2026-01-13T16:56+0300

2026-01-13T16:56+0300

yaşam

ay

otel

rezervasyon

erken rezervasyon

haberler

abd

kaliforniya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0d/1102708603_0:0:650:366_1920x0_80_0_0_a6cf1d67d9ab93cfde3aa6c0a3bcf5e3.jpg

Kaliforniya merkezli start-up Galactic Resource Utilization Space (GRU), Ay’da kurulması planlanan ilk otel için rezervasyon sürecini başlattı. Şirketin açıklamasına göre, ‘bu benzersiz tatil deneyimine katılmak isteyen varlıklı macera tutkunlarının 1 milyon dolar depozito’ ödemesi gerekiyor.GRU’nun kurucusu, California Üniversitesi Berkeley mezunu Skyler Chan, şirketin rezervasyon sitesini 12 Ocak’ta yayına aldıklarını ve Ay otelinin mimari detaylarını ilk kez kamuoyuyla paylaştıklarını duyurdu.Yapımı için tarih verildiŞirket, Ay toprağını (regolit) dayanıklı yapılara dönüştürmek için kendi geliştirdikleri özel bir modüler yaşam alanı sistemi ve otomatik inşaat süreci kullanacaklarını belirtiyor. İnşaatın, gerekli yasal onayların alınmasının ardından 2029’da başlaması planlanıyor.GRU, otelin ilk müşterilerinin daha önce ticari uzay uçuşlarına katılmış kişiler ile ‘dünya dışı’ bir balayı arayan zengin çiftler olmasını bekliyor. Şirkete göre uzay turizmi, Ay ekonomisinin gelişmesi için kritik bir rol oynuyor ve bu süreç insanlığın ‘gezegenler arası bir tür’ haline gelmesinin en hızlı yolu.Chan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Henüz 21 yaşında olan Chan, elektrik mühendisliği ve bilgisayar bilimleri alanında Berkeley mezunu. Ay oteli fikrini, ünlü girişim hızlandırma programı Y-Combinator kapsamında geliştirdi. Chan, projeye SpaceX ve otonom savunma sistemleri geliştiren Anduril gibi şirketlerle bağlantılı yatırımcıların finansman sağladığını da açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/eski-lubnan-disisleri-bakani-mansur-avrupa-her-konuda-washingtona-bagimli-1102705208.html

ay

abd

kaliforniya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ay, otel, ayda otel, gru, abd, şirket, rezervazyon, ayda otel rezervasyonu, ay turizmi, aya yolculuk, ay haberleri, dünya haberleri