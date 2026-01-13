https://anlatilaninotesi.com.tr/20260113/abdden-irandaki-vatandaslarina-cagri-abd-vatandaslari-irandan-ermenistan-veya-turkiyeye-gecmeyi-1102686393.html
ABD'den İran'daki vatandaşlarına çağrı: 'ABD vatandaşları İran'dan Ermenistan veya Türkiye'ye geçmeyi düşünmelidir'
ABD’nin Tahran’daki Sanal Büyükelçiliği, İran genelinde artan protestolar nedeniyle ABD vatandaşlarına yönelik kapsamlı bir güvenlik uyarısı yayımladı.İran’daki vatandaşlarına internet kesintilerinin sürebileceği uyarısında bulunarak alternatif iletişim yöntemleri planlamalarını istedi. Güvenli olması halinde İran’dan karayoluyla Ermenistan veya Türkiye’ye geçişin değerlendirilmesi tavsiye edildi.
