ABD'den İran'daki vatandaşlarına çağrı: 'ABD vatandaşları İran'dan Ermenistan veya Türkiye'ye geçmeyi düşünmelidir'
ABD'den İran'daki vatandaşlarına çağrı: 'ABD vatandaşları İran'dan Ermenistan veya Türkiye'ye geçmeyi düşünmelidir'
13.01.2026
ABD’nin Tahran’daki Sanal Büyükelçiliği, İran genelinde artan protestolar nedeniyle ABD vatandaşlarına yönelik kapsamlı bir güvenlik uyarısı yayımladı.İran’daki vatandaşlarına internet kesintilerinin sürebileceği uyarısında bulunarak alternatif iletişim yöntemleri planlamalarını istedi. Güvenli olması halinde İran’dan karayoluyla Ermenistan veya Türkiye’ye geçişin değerlendirilmesi tavsiye edildi.
SON HABERLER
ABD'den İran'daki vatandaşlarına çağrı: 'ABD vatandaşları İran'dan Ermenistan veya Türkiye'ye geçmeyi düşünmelidir'

03:28 13.01.2026
ABD, İran genelinde tırmanan protestolar ve güvenlik riskleri nedeniyle vatandaşlarına 'ülkeyi derhal terk edin' çağrısı yaptı. Kişilere 'Türkiye veya Ermenistan' önerisi yapıldı.
ABD’nin Tahran’daki Sanal Büyükelçiliği, İran genelinde artan protestolar nedeniyle ABD vatandaşlarına yönelik kapsamlı bir güvenlik uyarısı yayımladı.
İran’daki vatandaşlarına internet kesintilerinin sürebileceği uyarısında bulunarak alternatif iletişim yöntemleri planlamalarını istedi. Güvenli olması halinde İran’dan karayoluyla Ermenistan veya Türkiye’ye geçişin değerlendirilmesi tavsiye edildi.
DÜNYA
İsrail'den 'çelişkili' açıklama: 'İran'daki protestolar iç meseledir, teyakkuzdayız'
02:29
