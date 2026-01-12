https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/anne-ve-kizi-siddetten-kactilar-camiye-sigindilar-1102678212.html
Anne ve kızı şiddetten kaçtılar, camiye sığındılar
Anne ve kızı şiddetten kaçtılar, camiye sığındılar
Sputnik Türkiye
Bursa'da eşinden şiddet gören kadın ve kızı çareyi camiye sığınmakta buldu. 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T17:00+0300
2026-01-12T17:00+0300
2026-01-12T17:00+0300
türki̇ye
bursa
şiddet
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
çocuğa şiddet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/02/1053370302_0:33:641:393_1920x0_80_0_0_cd49205db27da0e49146b0ecae5f313a.jpg
Bursa Nilüfer ilçesinde eşi tarafından kafasına şişeyle vurularak darp edilen kadın, kızıyla birlikte camiye sığındı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşinin arkasından tabancayla ateş ettiği ileri sürülen koca gözaltına alındı. Eşinin kafasına şişeyle vurduNilüfer ilçesinde yaşanan olayda, A.Y. ile eşi S.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.Y, darp ettiği eşi S.Y'yi başına şişe vurarak yaraladı.Kızını da yanına alarak evden uzaklaşan yaralı kadın, yakınlardaki Edebali Camisi'ne sığındı. Camide sabah namazı için toplanan cemaatin ilk müdahalesini yaptığı S.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Tabancayla arkalarından ateş ettiEvden uzaklaşan eşinin arkasından tabancayla rastgele ateş de ettiği öne sürülen zanlı A.Y. ise kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/gullunun-kizi-silivri-cezaevine-gonderildi-cezaevinde-siddet-gordugu-iddia-edildi-1102157945.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/02/1053370302_36:0:603:425_1920x0_80_0_0_847b15021fe61244dd4af85117ddbaaf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
bursa, şiddet, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuğa şiddet
bursa, şiddet, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuğa şiddet
Anne ve kızı şiddetten kaçtılar, camiye sığındılar
Bursa'da eşinden şiddet gören kadın ve kızı çareyi camiye sığınmakta buldu.
Bursa Nilüfer ilçesinde eşi tarafından kafasına şişeyle vurularak darp edilen kadın, kızıyla birlikte camiye sığındı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşinin arkasından tabancayla ateş ettiği ileri sürülen koca gözaltına alındı.
Eşinin kafasına şişeyle vurdu
Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda, A.Y. ile eşi S.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.Y, darp ettiği eşi S.Y'yi başına şişe vurarak yaraladı.
Kızını da yanına alarak evden uzaklaşan yaralı kadın, yakınlardaki Edebali Camisi'ne sığındı. Camide sabah namazı için toplanan cemaatin ilk müdahalesini yaptığı S.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Tabancayla arkalarından ateş etti
Evden uzaklaşan eşinin arkasından tabancayla rastgele ateş de ettiği öne sürülen zanlı A.Y. ise kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.