Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/anne-ve-kizi-siddetten-kactilar-camiye-sigindilar-1102678212.html
Anne ve kızı şiddetten kaçtılar, camiye sığındılar
Anne ve kızı şiddetten kaçtılar, camiye sığındılar
Sputnik Türkiye
Bursa'da eşinden şiddet gören kadın ve kızı çareyi camiye sığınmakta buldu. 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T17:00+0300
2026-01-12T17:00+0300
türki̇ye
bursa
şiddet
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
çocuğa şiddet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/02/1053370302_0:33:641:393_1920x0_80_0_0_cd49205db27da0e49146b0ecae5f313a.jpg
Bursa Nilüfer ilçesinde eşi tarafından kafasına şişeyle vurularak darp edilen kadın, kızıyla birlikte camiye sığındı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşinin arkasından tabancayla ateş ettiği ileri sürülen koca gözaltına alındı. Eşinin kafasına şişeyle vurduNilüfer ilçesinde yaşanan olayda, A.Y. ile eşi S.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.Y, darp ettiği eşi S.Y'yi başına şişe vurarak yaraladı.Kızını da yanına alarak evden uzaklaşan yaralı kadın, yakınlardaki Edebali Camisi'ne sığındı. Camide sabah namazı için toplanan cemaatin ilk müdahalesini yaptığı S.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Tabancayla arkalarından ateş ettiEvden uzaklaşan eşinin arkasından tabancayla rastgele ateş de ettiği öne sürülen zanlı A.Y. ise kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/gullunun-kizi-silivri-cezaevine-gonderildi-cezaevinde-siddet-gordugu-iddia-edildi-1102157945.html
türki̇ye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/02/1053370302_36:0:603:425_1920x0_80_0_0_847b15021fe61244dd4af85117ddbaaf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bursa, şiddet, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuğa şiddet
bursa, şiddet, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuğa şiddet

Anne ve kızı şiddetten kaçtılar, camiye sığındılar

17:00 12.01.2026
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org Kadına şiddet
Kadına şiddet - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
© Fatoş Sarıkaya / csgorselarsiv.org
Abone ol
Bursa'da eşinden şiddet gören kadın ve kızı çareyi camiye sığınmakta buldu.
Bursa Nilüfer ilçesinde eşi tarafından kafasına şişeyle vurularak darp edilen kadın, kızıyla birlikte camiye sığındı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşinin arkasından tabancayla ateş ettiği ileri sürülen koca gözaltına alındı.

Eşinin kafasına şişeyle vurdu

Nilüfer ilçesinde yaşanan olayda, A.Y. ile eşi S.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.Y, darp ettiği eşi S.Y'yi başına şişe vurarak yaraladı.
Kızını da yanına alarak evden uzaklaşan yaralı kadın, yakınlardaki Edebali Camisi'ne sığındı. Camide sabah namazı için toplanan cemaatin ilk müdahalesini yaptığı S.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tabancayla arkalarından ateş etti

Evden uzaklaşan eşinin arkasından tabancayla rastgele ateş de ettiği öne sürülen zanlı A.Y. ise kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.
Tuğyan Ülkem Gülter - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2025
TÜRKİYE
Güllü'nün kızı Silivri Cezaevi'ne gönderildi: Cezaevinde şiddet gördüğü iddia edildi
24 Aralık 2025, 12:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала