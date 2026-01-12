https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/anne-ve-kizi-siddetten-kactilar-camiye-sigindilar-1102678212.html

Anne ve kızı şiddetten kaçtılar, camiye sığındılar

Anne ve kızı şiddetten kaçtılar, camiye sığındılar

Sputnik Türkiye

Bursa'da eşinden şiddet gören kadın ve kızı çareyi camiye sığınmakta buldu. 12.01.2026, Sputnik Türkiye

Bursa Nilüfer ilçesinde eşi tarafından kafasına şişeyle vurularak darp edilen kadın, kızıyla birlikte camiye sığındı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, eşinin arkasından tabancayla ateş ettiği ileri sürülen koca gözaltına alındı. Eşinin kafasına şişeyle vurduNilüfer ilçesinde yaşanan olayda, A.Y. ile eşi S.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.Y, darp ettiği eşi S.Y'yi başına şişe vurarak yaraladı.Kızını da yanına alarak evden uzaklaşan yaralı kadın, yakınlardaki Edebali Camisi'ne sığındı. Camide sabah namazı için toplanan cemaatin ilk müdahalesini yaptığı S.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan S.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Tabancayla arkalarından ateş ettiEvden uzaklaşan eşinin arkasından tabancayla rastgele ateş de ettiği öne sürülen zanlı A.Y. ise kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

