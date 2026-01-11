https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/toki-500-bin-konut-kura-takvimi-2026-toki-kura-sonuclari-belli-oluyor--1102643795.html
TOKİ 500 bin konut kura takvimi 2026: TOKİ kura sonuçları belli oluyor
TOKİ 500 bin konut kura takvimi 2026: TOKİ kura sonuçları belli oluyor
Sputnik Türkiye
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin konut kura çekimiyle birlikte il il hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği... 11.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-11T10:10+0300
2026-01-11T10:10+0300
2026-01-11T10:10+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
toki̇
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100551053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a0a0a2a2ae953132aa62a84c40e6f6e0.jpg
TOKİ sosyal konut kura takvimi il il belli olmaya devam ediyor. 500 bin konut projesi için başvuruda bulunan milyonlarca vatandaş gözlerini İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek kura çekimine çevirdi. TOKİ tarafından şuana kadar 19 ilde kura çekimi tamamlandı. Bugün ise TOKİ kuraları Artvin ve Tunceli'de devam edecek ve yeni takvim belli olacak. İşte TOKİ il il kura sonuçları sorgulama ekranı.TOKİ 500 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirildi. Bugün ise Artvin ve Tunceli'de kura çekimi gerçekleşecek.TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan edilecek.İl il TOKİ kura çekimiToplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda il il kura takvimi şu şekilde;İstanbul Ankara ve İzmir'de TOKİ kura çekimi ne zaman?İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.Evler ne zaman teslim edilecek?Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260106/illere-gore-500-bin-sosyal-konut-kura-cekimi-takvimi-belli-oldu-1102513744.html
türki̇ye
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1c/1100551053_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ae237bbcd8da6138d26c58d674c2ce83.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, i̇stanbul, ankara, i̇zmir, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, toki̇
türkiye, i̇stanbul, ankara, i̇zmir, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, toki̇
TOKİ 500 bin konut kura takvimi 2026: TOKİ kura sonuçları belli oluyor
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin konut kura çekimiyle birlikte il il hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin ortak olarak yürüttüğü 500 bin sosyal konut projelerinde 19 ilin kura sonuçları açıklandı. TOKİ 500 konut kura çekimleri ne zaman?
TOKİ sosyal konut kura takvimi il il belli olmaya devam ediyor. 500 bin konut projesi için başvuruda bulunan milyonlarca vatandaş gözlerini İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek kura çekimine çevirdi. TOKİ tarafından şuana kadar 19 ilde kura çekimi tamamlandı. Bugün ise TOKİ kuraları Artvin ve Tunceli'de devam edecek ve yeni takvim belli olacak. İşte TOKİ il il kura sonuçları sorgulama ekranı.
TOKİ 500 bin konut kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.
Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirildi. Bugün ise Artvin ve Tunceli'de kura çekimi gerçekleşecek.
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan edilecek.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda il il kura takvimi şu şekilde;
6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı,
7 Ocak'ta Batman ve Iğdır,
8 Ocak'ta Bitlis ve Kars,
9 Ocak'ta Muş ve Ardahan,
10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl,
11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli'de kura çekimleri gerçekleştirilecek.
İstanbul Ankara ve İzmir'de TOKİ kura çekimi ne zaman?
İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.
Evler ne zaman teslim edilecek?
Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.