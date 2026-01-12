https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/yolcu-otobusunun-carptigi-arac-hurdaya-dondu-3-kisi-hayatini-kaybetti-1102671921.html
Yolcu otobüsünün çarptığı araç hurdaya döndü: 3 kişi hayatını kaybetti
Adıyaman'da bir yolcu otobüsünün çarptığı araç hurdaya döndü. Kazada üç kişi hayatını kaybetti.
Adıyaman-Kahta yolunda meydana gelen kazada, yolcu otobüsü ile bir araç çarpıştı. Kaza sonrasında araç parçalara ayrılırken kazada arabada bulunan üç kişi yaşamını yitirdi. Kazadan sonra aracın hali ise şaşırttı. Üç kişi hayatını kaybettiSürücüsü öğrenilemeyen 02 DG 353 plakalı yolcu otobüsü, Kahta-Adıyaman karayolu Habipler Köyü yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 02 ACU 651 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
