Yeni trafik sigortası tutarları belli oldu

Ocak ayı trafik sigortası primleri belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir’de kazasız sürücü ile kaza yapan sürücü arasındaki fiyat farkı 40 bin TL’ye yaklaştı. 12.01.2026, Sputnik Türkiye

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, ocak ayına ait azami trafik sigortası primlerini açıkladı. Yeni rakamlar, özellikle hasarsız sürücülerle sık kaza yapan sürücüler arasındaki büyük fiyat farkını bir kez daha ortaya koydu.AnkaraBaşkentte yeni bir araç alan ya da 4’üncü basamakta bulunan bir sürücünün ödeyeceği trafik sigortası primi 14 bin 731 TL oldu.5 yıl boyunca kaza yapmayarak 8’inci basamağa çıkan hasarsız bir sürücü için bu tutar 7 bin 365 TL’ye düşüyor.Üst üste kaza yapan ve 0’ıncı basamakta yer alan bir sürücünün ödeyeceği prim ise 44 bin 192 TL’ye kadar yükseliyor.İzmirİzmir’de 4’üncü basamakta trafik sigortası bedeli 14 bin 302 TL olarak belirlendi.Hasarsız sürücüler (8’inci basamak) için prim 7 bin 151 TL olurken, 0’ıncı basamaktaki sürücüler için bu tutar 42 bin 905 TL’ye çıkıyor.İstanbulİstanbul’da yeni araç alan ya da 4’üncü basamakta bulunan bir sürücünün ödeyeceği trafik sigortası primi 15 bin 160 TL oldu. 5 yıl boyunca kaza yapmayan ve 8’inci basamakta yer alan bir sürücü için tutar 7 bin 580 TL olarak hesaplandı.Üst üste kaza yapıp 0’ıncı basamağa düşen bir sürücünün ödeyeceği prim ise 45 bin 479 TL oldu.Böylece İstanbul’da iyi sürücü ile kötü sürücü arasındaki fark 37 bin 900 TL’ye kadar çıktı.Ocak ayından itibaren özellikle trafik sigortası limitlerinde de artış oldu. Teminat limitlerinde otomobillerde 2026 yılı için maddi hasar 400 bin liraya çıktı. Bedeni hasarda 3 milyon 600 bin liraya yükseldi.

