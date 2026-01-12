https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/yarali-halde-buldugu-karga-en-yakin-arkadasi-oldu-banyosunu-yaptirip-tuylerini-kurutuyor-elleriyle-1102676652.html
Yaralı halde bulduğu karga en yakın arkadaşı oldu: Banyosunu yaptırıp tüylerini kurutuyor, elleriyle besliyor
Yaralı halde bulduğu karga en yakın arkadaşı oldu: Banyosunu yaptırıp tüylerini kurutuyor, elleriyle besliyor
Ordu'nun Karşıyaka Mahallesi'nde beyaz eşya tamiri yapan Hekim, kanadı yaralı halde bulduğu yavru karganın tedavisini yaptı. 12.01.2026, Sputnik Türkiye
Ordu'nun Karşıyaka Mahallesi'nde beyaz eşya tamiri yapan Hekim, kanadı yaralı halde bulduğu yavru karganın tedavisini yaptı.Karga iyileşti ama gitmediBir süre sonra iyileşen kargayı doğaya salmak isteyen Hekim, kuşun iş yerinden gitmediğini fark etti."Haşmet" ismini verdiği kargayı iş yerinde besleyen ve zaman zaman banyosunu yaptıran Hekim, karga ile arasındaki sıra dışı dostluktan keyif alıyor.Serdar Hekim, gazetecilere yaptığı açıklamada, karganın henüz yavru olduğu zamanda bir binanın çatı katından düştüğünü söyledi.'Çırak gibi yanımda dolaşıyor'Tedavisi ve bakımına dikkat ettiğini belirten Hekim, "Geçtiğimiz temmuz ayında yavru halde bulduğum karganın tedavisini yaptım. O gün bugündür adını 'Haşmet' verdiğim karga ile dostluğumuz başladı. Haşmet iş yerinde adeta benim yardımcım oldu. Çırak gibi yanımda dolaşıyor, birlikte vakit geçiriyoruz." diye konuştu.Banyosunu yaptırıp kurutuyorKargayı genellikle fıstık ve kedi maması ile beslediğini belirten Hekim, zaman zaman banyosunu yaptırıp saç kurutma makinesi ile kuruttuğunu sözlerine ekledi.
