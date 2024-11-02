Maskot karga 'firari' çıktı: Kedi korkusundan evinden 40 kilometre uzağa kaçmış

"Evde yetiştirdiğim kargayı yavruyken almıştım. Bir kediden korkmasıyla kaçtı ve bir daha geri gelmedi. Şu anda onu arıyorum. Bulursam geri eve götüreceğim. Daha önce kargayla omzumda markete giderdim. Benimle beraber dışarıda gezerdi. Omzumdan inmezdi. Karga çok zeki bir hayvan. Hiçbir hayvanda ben böyle bir akıl görmedim. Bir insanın ne yapacağını hissediyor. Evde hanımın kucağından inmezdi. Nereye gitse arkasından gelirdi. İsmini Zeytin koymuştuk. İsmini söylediğim vakit hemen gelirdi. Evde ona aynı bir çocuk gibi baktık. O da bizi annesi, babası gibi benimsedi. Hiç ayrılmazdı bizden ama kedinin korkusundan kaçtı. Dışarıda da insanlardan kaçmayacağını düşünüyorum. Çünkü öyle alıştı."