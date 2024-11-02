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Maskot karga 'firari' çıktı: Kedi korkusundan evinden 40 kilometre uzağa kaçmış
Maskot karga 'firari' çıktı: Kedi korkusundan evinden 40 kilometre uzağa kaçmış
Sputnik Türkiye
Antalya'da insanlardan kaçmayan ve sosyal medyada boy boy fotoğrafları çıkan karganın, 'evinden kaçtığı' ortaya çıktı. Kedi korkusu nedeniyle evinden 40... 02.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-02T14:22+0300
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Antalya'da insanlara yakınlığıyla maskot haline gelen karganın, kedi korkusuyla evden kaçan firari karga olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 40 kilometreden onu almaya gelen ancak yine olduğu yerde bulamayan sahibi, adını ‘Zeytin' koyduğu kargayı gece gündüz arıyor.Bizi annesi, babası gibi benimsediYavruyken beslemeye başladığı kargayı bulmak için aramaya devam edeceğini anlatan Sedat Özyücel, "Evde ona aynı bir çocuk gibi baktık. O da bizi annesi, babası gibi benimsedi. Hiç ayrılmazdı bizden ama kedinin korkusundan kaçtı" dedi.Kargayı bulması halinde tekrar eve götüreceğini belirten Sedat Özyücel şunları anlattı:
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karga, antalya, zeytin, firari
karga, antalya, zeytin, firari

Maskot karga 'firari' çıktı: Kedi korkusundan evinden 40 kilometre uzağa kaçmış

14:22 02.11.2024
© MEHMET DEMİRCİ-AW320978karga
karga - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
© MEHMET DEMİRCİ-AW320978
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Antalya'da insanlardan kaçmayan ve sosyal medyada boy boy fotoğrafları çıkan karganın, 'evinden kaçtığı' ortaya çıktı. Kedi korkusu nedeniyle evinden 40 kilometre uzağa giden karganın sahibi hala onu arıyor.
Antalya'da insanlara yakınlığıyla maskot haline gelen karganın, kedi korkusuyla evden kaçan firari karga olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 40 kilometreden onu almaya gelen ancak yine olduğu yerde bulamayan sahibi, adını ‘Zeytin' koyduğu kargayı gece gündüz arıyor.
© MEHMET DEMİRCİ-AW320978karga
karga - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
karga
© MEHMET DEMİRCİ-AW320978

Bizi annesi, babası gibi benimsedi

Yavruyken beslemeye başladığı kargayı bulmak için aramaya devam edeceğini anlatan Sedat Özyücel, "Evde ona aynı bir çocuk gibi baktık. O da bizi annesi, babası gibi benimsedi. Hiç ayrılmazdı bizden ama kedinin korkusundan kaçtı" dedi.
karga
karga - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2024
karga
Kargayı bulması halinde tekrar eve götüreceğini belirten Sedat Özyücel şunları anlattı:

"Evde yetiştirdiğim kargayı yavruyken almıştım. Bir kediden korkmasıyla kaçtı ve bir daha geri gelmedi. Şu anda onu arıyorum. Bulursam geri eve götüreceğim. Daha önce kargayla omzumda markete giderdim. Benimle beraber dışarıda gezerdi. Omzumdan inmezdi. Karga çok zeki bir hayvan. Hiçbir hayvanda ben böyle bir akıl görmedim. Bir insanın ne yapacağını hissediyor. Evde hanımın kucağından inmezdi. Nereye gitse arkasından gelirdi. İsmini Zeytin koymuştuk. İsmini söylediğim vakit hemen gelirdi. Evde ona aynı bir çocuk gibi baktık. O da bizi annesi, babası gibi benimsedi. Hiç ayrılmazdı bizden ama kedinin korkusundan kaçtı. Dışarıda da insanlardan kaçmayacağını düşünüyorum. Çünkü öyle alıştı."

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