Trump kendini ‘Venezuela Başkan Vekili’ ilan etti
12.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasının ardından, bu ülkedeki durumun kontrolünü kendi liderliğindeki ABD yönetimine 'emanet etti'.Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, kendini ‘Venezuela Devlet Başkan Vekili’ olarak gösteren bir görsel paylaştı.Görselde, Trump'ın portresinin altında, ‘Venezuela'nın Geçici Başkanı’ başlığı ve ‘Görev Süresi Ocak 2026’ ibaresi yer alıyor. Gönderide ayrıca, ‘45. ve 47. ABD Başkanı’ başlığı da bulunuyor.Halihazırda Venezuela’nın Devlet Başkan Vekilliğini Delcy Rodriguez yürütüyor.ABD'nin Mudoro'yu kaçırmasıVenezüella'nın başkenti Karakas'ta 3 Ocak cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.Venezüella yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına kaçırıldığını duyurmuştu.Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.
09:53 12.01.2026 (güncellendi: 09:56 12.01.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun kaçırılmasının ardından, bu ülkedeki durumun kontrolünü kendi liderliğindeki ABD yönetimine 'emanet etti'.
Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden, kendini ‘Venezuela Devlet Başkan Vekili’ olarak gösteren bir görsel paylaştı.
Görselde, Trump'ın portresinin altında, ‘Venezuela'nın Geçici Başkanı’ başlığı ve ‘Görev Süresi Ocak 2026’ ibaresi yer alıyor. Gönderide ayrıca, ‘45. ve 47. ABD Başkanı’ başlığı da bulunuyor.
Halihazırda Venezuela’nın Devlet Başkan Vekilliğini Delcy Rodriguez yürütüyor.
ABD'nin Mudoro'yu kaçırması
Venezüella'nın başkenti Karakas'ta 3 Ocak cumartesi yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.
Venezüella yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına kaçırıldığını duyurmuştu.
Venezüella Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun alıkonulmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in geçici olarak devlet başkanlığı görevini üstlenmesine karar vermişti.