Valilikler duyurdu: 12 Ocak’ta hangi illerde okullar tatil edildi? İşte güncel liste

Valilikler duyurdu: 12 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil edildi? İşte güncel liste

Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle milyonlarca öğrenci ve veli “Bugün okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji ve AKOM uyarılarının... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı Türkiye’nin büyük bölümünde etkili oldu. MGM ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle valilikler art arda eğitime ara kararlarını duyurdu.İstanbul’da okullar tatil edildiİstanbul Valiliği, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü kent genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.Ankara’da taşımalı eğitime araAnkara’da yalnızca kırsal mahallelerden yapılan taşımalı eğitime 1 gün ara verildi, kent genelinde eğitim-öğretim devam edecek.Eğitime tamamen ara verilen illerValilik açıklamalarına göre 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelinde okulların tatil edildiği iller şöyle:Bu illerde kamu çalışanlarından engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunanlar da idari izinli sayıldı.Bazı ilçelerde eğitime ara verilen illerKar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe bazlı kar tatili ilan edilen yerler ise şöyle:

