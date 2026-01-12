Türkiye
Valilikler duyurdu: 12 Ocak'ta hangi illerde okullar tatil edildi? İşte güncel liste
12 Ocak 2026
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı Türkiye’nin büyük bölümünde etkili oldu. MGM ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle valilikler art arda eğitime ara kararlarını duyurdu.İstanbul’da okullar tatil edildiİstanbul Valiliği, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü kent genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.Ankara’da taşımalı eğitime araAnkara’da yalnızca kırsal mahallelerden yapılan taşımalı eğitime 1 gün ara verildi, kent genelinde eğitim-öğretim devam edecek.Eğitime tamamen ara verilen illerValilik açıklamalarına göre 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelinde okulların tatil edildiği iller şöyle:Bu illerde kamu çalışanlarından engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunanlar da idari izinli sayıldı.Bazı ilçelerde eğitime ara verilen illerKar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe bazlı kar tatili ilan edilen yerler ise şöyle:
Valilikler duyurdu: 12 Ocak’ta hangi illerde okullar tatil edildi? İşte güncel liste

09:47 12.01.2026
Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar nedeniyle milyonlarca öğrenci ve veli “Bugün okullar tatil mi?” sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji ve AKOM uyarılarının ardından valilikler peş peşe karar aldı. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilde eğitime ara verildi. İşte 12 Ocak 2026 Pazartesi günü kar tatili ilan edilen il ve ilçelerin tam listesi…
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı Türkiye’nin büyük bölümünde etkili oldu. MGM ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından, buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek riskler nedeniyle valilikler art arda eğitime ara kararlarını duyurdu.

İstanbul’da okullar tatil edildi

İstanbul Valiliği, 12 Ocak 2026 Pazartesi günü kent genelinde resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı.
Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, gazi, malul gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Ankara’da taşımalı eğitime ara

Ankara’da yalnızca kırsal mahallelerden yapılan taşımalı eğitime 1 gün ara verildi, kent genelinde eğitim-öğretim devam edecek.

Eğitime tamamen ara verilen iller

Valilik açıklamalarına göre 12 Ocak 2026 Pazartesi günü il genelinde okulların tatil edildiği iller şöyle:
Kahramanmaraş
Sivas
Bingöl
Malatya
Yalova
Sakarya
Kocaeli
Gümüşhane
Tekirdağ
Yozgat (merkez ve bazı ilçeler)
Tunceli (12 ve 13 Ocak olmak üzere 2 gün)
Bu illerde kamu çalışanlarından engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunanlar da idari izinli sayıldı.

Bazı ilçelerde eğitime ara verilen iller

Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe bazlı kar tatili ilan edilen yerler ise şöyle:
Adıyaman: Çelikhan, Gerger, Sincik
Kayseri: Sarız, Pınarbaşı
Elazığ: Maden, Arıcak, Alacakaya, Palu, Kovancılar
Adana: Tufanbeyli (taşımalı eğitim)
Denizli: Çameli
Ordu: Akkuş
Edirne: İpsala, Havsa, Keşan, Uzunköprü, Lalapaşa
Kırklareli: İl genelinde taşımalı eğitim
Afyonkarahisar: İhsaniye, Kızılören ve bazı belde/köyler
