Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum.
Motorin fiyatlarına yeni zam: Yarından itibaren geçerli olacak
Motorin fiyatı için yeni bir artış... 12.01.2026
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatına, 13 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam yapılması bekleniyor.İstanbul'da güncel akaryakıt fiyatlarıZam öncesi İstanbul akaryakıt fiyatları şu şekilde:Avrupa YakasıAnadolu YakasıAnkara'da akaryakıt fiyatlarıBaşkentte akaryakıt fiyatları şöyle:İzmir'de akaryakıt fiyatlarıEge'nin büyük kentinde akaryakıt fiyatları ise şu seviyede:Zam pompaya yansıyacakBeklenen artışla birlikte motorin fiyatları, 13 Ocak Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak.
09:29 12.01.2026
Benzin ve motorin
Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi yükü akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Motorin fiyatı için yeni bir artış bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 13 Ocak Salı gününden itibaren 1,08 lira zam yapılacak.
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatına, 13 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam yapılması bekleniyor.

İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları

Zam öncesi İstanbul akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Avrupa Yakası
Benzin: 53,17 TL
Motorin: 53,68 TL
LPG: 29,29 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 53,01 TL
Motorin: 53,52 TL
LPG: 28,69 TL

Ankara’da akaryakıt fiyatları

Başkentte akaryakıt fiyatları şöyle:
Benzin: 54,04 TL
Motorin: 54,78 TL
LPG: 29,17 TL

İzmir’de akaryakıt fiyatları

Ege’nin büyük kentinde akaryakıt fiyatları ise şu seviyede:
Benzin: 54,37 TL
Motorin: 55,05 TL
LPG: 29,09 TL

Zam pompaya yansıyacak

Beklenen artışla birlikte motorin fiyatları, 13 Ocak Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak.
