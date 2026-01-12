https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/motorin-fiyatlarina-yeni-zam-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1102662204.html

Motorin fiyatlarına yeni zam: Yarından itibaren geçerli olacak

Motorin fiyatlarına yeni zam: Yarından itibaren geçerli olacak

12.01.2026

Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatına, 13 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam yapılması bekleniyor.İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarıZam öncesi İstanbul akaryakıt fiyatları şu şekilde:Avrupa YakasıAnadolu YakasıAnkara’da akaryakıt fiyatlarıBaşkentte akaryakıt fiyatları şöyle:İzmir’de akaryakıt fiyatlarıEge’nin büyük kentinde akaryakıt fiyatları ise şu seviyede:Zam pompaya yansıyacakBeklenen artışla birlikte motorin fiyatları, 13 Ocak Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak.

