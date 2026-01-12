https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/motorin-fiyatlarina-yeni-zam-yarindan-itibaren-gecerli-olacak-1102662204.html
Motorin fiyatlarına yeni zam: Yarından itibaren geçerli olacak
Motorin fiyatlarına yeni zam: Yarından itibaren geçerli olacak
Sputnik Türkiye
Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi yükü akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Motorin fiyatı için yeni bir artış... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T09:29+0300
2026-01-12T09:29+0300
2026-01-12T09:29+0300
ekonomi̇
motorin
akaryakıt
akaryakıt fiyatları
akaryakıt zammı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_91d8fa837f493ca0aa08bad0b4fa5322.jpg
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatına, 13 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam yapılması bekleniyor.İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatlarıZam öncesi İstanbul akaryakıt fiyatları şu şekilde:Avrupa YakasıAnadolu YakasıAnkara’da akaryakıt fiyatlarıBaşkentte akaryakıt fiyatları şöyle:İzmir’de akaryakıt fiyatlarıEge’nin büyük kentinde akaryakıt fiyatları ise şu seviyede:Zam pompaya yansıyacakBeklenen artışla birlikte motorin fiyatları, 13 Ocak Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/yeni-trafik-sigortasi-tutarlari-belli-oldu-1102660553.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/14/1097178403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_07dffd4b7e872d4e8c48c80c3a3c7de1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
motorine zam, motorin zammı, motorine zam geldi mi, motorin litre fiyatı, motorin fiyatları bugün, motorin fiyatları ne kadar, akaryakıt fiyatları, güncel akaryakıt fiyatları, benzin ve motorin fiyatları, motorin kaç tl, motorin zammı ne zaman, 13 ocak motorin zammı, istanbul motorin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı
motorine zam, motorin zammı, motorine zam geldi mi, motorin litre fiyatı, motorin fiyatları bugün, motorin fiyatları ne kadar, akaryakıt fiyatları, güncel akaryakıt fiyatları, benzin ve motorin fiyatları, motorin kaç tl, motorin zammı ne zaman, 13 ocak motorin zammı, istanbul motorin fiyatı, ankara motorin fiyatı, izmir motorin fiyatı
Motorin fiyatlarına yeni zam: Yarından itibaren geçerli olacak
Brent petrol fiyatları, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi yükü akaryakıt fiyatları üzerinde etkisini sürdürüyor. Motorin fiyatı için yeni bir artış bekleniyor. Motorinin litre fiyatına 13 Ocak Salı gününden itibaren 1,08 lira zam yapılacak.
Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Son olarak motorinin litre fiyatına, 13 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,08 lira zam yapılması bekleniyor.
İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları
Zam öncesi İstanbul akaryakıt fiyatları şu şekilde:
Ankara’da akaryakıt fiyatları
Başkentte akaryakıt fiyatları şöyle:
İzmir’de akaryakıt fiyatları
Ege’nin büyük kentinde akaryakıt fiyatları ise şu seviyede:
Beklenen artışla birlikte motorin fiyatları, 13 Ocak Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak.