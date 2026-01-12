https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/valilik-acikladi-istanbulda-kar-yagisi-devam-edecek-mi-1102675689.html
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kar yağışıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, kar yağışının yarın da devam edeceğini yarın da aralıklı kar yağışı olacağını belirtti... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T15:06+0300
2026-01-12T15:06+0300
2026-01-12T15:06+0300
yaşam
i̇stanbul valiliği
i̇stanbul kar yağışı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102418485_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72e25b590f9aaccb487f8c514de7260f.jpg
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken İstanbul Valiliği en çok merak edilen 'kar yağışı devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı. Valilikten yapılan açıklamada bugün ve yarın yer yer aralıklı kar yağışı olacağını ama salıdan sonra sıcaklıkların yükselmesinin beklendiğini duyurdu. Özellikle buzlanmaya dikkat çekilirken, hafta ortasında yağmur beklendiğini kaydetti. Yarından sonra havalar ısınacakİstanbul Valiliği, kentte hafta içinde hava durumunun nasıl olacağına ilişkin bilgi paylaştı. Açıklamada kar yağışının yarın da devam edeceği, ancak sonraki günlerde yağışların sona ereceği belirtildi.Açıklamada şunlar denildi:Önümüzdeki günlerde hava kaç derece olacak?"Buzlanma ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önerilir" denilen açıklamada önümüzdeki 4 gün hava tahminleri için şu bilgiler paylaşıldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/valilikler-duyurdu-12-ocakta-hangi-illerde-okullar-tatil-edildi-iste-guncel-liste-1102662891.html
i̇stanbul kar yağışı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102418485_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c76fd7cbc2a7d7ff6e21bf124004763.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
istanbulda kar yağacak mı, istanbul kar var mı, kar yağacak mı, istanbul hava durumu
istanbulda kar yağacak mı, istanbul kar var mı, kar yağacak mı, istanbul hava durumu
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
İstanbul'da kar yağışıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, kar yağışının yarın da devam edeceğini yarın da aralıklı kar yağışı olacağını belirtti. Valilik yarından itibaren hava sıcaklıklarının artmasının beklendiğini duyurdu.
İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken İstanbul Valiliği en çok merak edilen 'kar yağışı devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı. Valilikten yapılan açıklamada bugün ve yarın yer yer aralıklı kar yağışı olacağını ama salıdan sonra sıcaklıkların yükselmesinin beklendiğini duyurdu. Özellikle buzlanmaya dikkat çekilirken, hafta ortasında yağmur beklendiğini kaydetti.
Yarından sonra havalar ısınacak
İstanbul Valiliği, kentte hafta içinde hava durumunun nasıl olacağına ilişkin bilgi paylaştı. Açıklamada kar yağışının yarın da devam edeceği, ancak sonraki günlerde yağışların sona ereceği belirtildi.
Açıklamada şunlar denildi:
"İlimizde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü hava çok bulutlu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışlı geçeceği beklenmektedir. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmekte olup, gün boyu 2°C / 5°C beklenmektedir. İstanbul’da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmekte olup, kar yağışı ve kuvvetli poyraz etkisini sürdürmektedir. Takip eden günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması ve hafta ortasında yağışın yağmura dönmesi beklenmektedir."
Önümüzdeki günlerde hava kaç derece olacak?
"Buzlanma ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önerilir" denilen açıklamada önümüzdeki 4 gün hava tahminleri için şu bilgiler paylaşıldı:
•13 Ocak Salı:
Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. -1°C ile 4°C.
•14 Ocak Çarşamba:
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 3°C ile 10°C.
•15 Ocak Perşembe:
Parçalı bulutlu, 8°C ile 12°C.
•16 Ocak Cuma:
Parçalı bulutlu, 7°C ile 12°C olarak tahmin edilmektedir.