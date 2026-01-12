https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/valilik-acikladi-istanbulda-kar-yagisi-devam-edecek-mi-1102675689.html

Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?

İstanbul'da kar yağışıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, kar yağışının yarın da devam edeceğini yarın da aralıklı kar yağışı olacağını belirtti... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/01/1102418485_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72e25b590f9aaccb487f8c514de7260f.jpg

İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken İstanbul Valiliği en çok merak edilen 'kar yağışı devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı. Valilikten yapılan açıklamada bugün ve yarın yer yer aralıklı kar yağışı olacağını ama salıdan sonra sıcaklıkların yükselmesinin beklendiğini duyurdu. Özellikle buzlanmaya dikkat çekilirken, hafta ortasında yağmur beklendiğini kaydetti. Yarından sonra havalar ısınacakİstanbul Valiliği, kentte hafta içinde hava durumunun nasıl olacağına ilişkin bilgi paylaştı. Açıklamada kar yağışının yarın da devam edeceği, ancak sonraki günlerde yağışların sona ereceği belirtildi.Açıklamada şunlar denildi:Önümüzdeki günlerde hava kaç derece olacak?"Buzlanma ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önerilir" denilen açıklamada önümüzdeki 4 gün hava tahminleri için şu bilgiler paylaşıldı:

2026

