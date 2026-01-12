Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-4-isme-tutuklama-talebi-1102678948.html
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 4 isme tutuklama talebi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 4 isme tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklama, 2’si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T17:48+0300
2026-01-12T17:48+0300
türki̇ye
i̇stanbul
uyuşturucu
uyuşturucuyla mücadele
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102510765_0:5:1081:613_1920x0_80_0_0_11867e3b83d493918e88dd27e8739f46.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklama, 2’si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper hakkında tutuklama isterken, Nilüfer Batur T. ve Selen G. için adli kontrol talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/uyusturucu-operasyonu-4-kisi-gozaltina-alindi-1102629998.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/06/1102510765_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_e999d67a27568d5bee708b8ed1b327fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme
i̇stanbul, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 4 isme tutuklama talebi

17:48 12.01.2026
© Fotoğraf : Survivor sosyal medyaSurvivor Selen
Survivor Selen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
© Fotoğraf : Survivor sosyal medya
Abone ol
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklama, 2’si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklama, 2’si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper hakkında tutuklama isterken, Nilüfer Batur T. ve Selen G. için adli kontrol talep etti.
Selen Görgüzel sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2026
TÜRKİYE
Uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
10 Ocak, 00:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала