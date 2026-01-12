https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/unlulere-yonelik-uyusturucu-sorusturmasi-4-isme-tutuklama-talebi-1102678948.html

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 4 isme tutuklama talebi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklama, 2’si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk... 12.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-12T17:48+0300

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan uyuşturucu soruşturmasında şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4’ü tutuklama, 2’si ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam, Burak Fahri Yön ve Ceren Alper hakkında tutuklama isterken, Nilüfer Batur T. ve Selen G. için adli kontrol talep etti.

