Uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer... 10.01.2026, Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Sabah'ın haberine göre Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz gözaltına alındı.

