https://anlatilaninotesi.com.tr/20260110/uyusturucu-operasyonu-4-kisi-gozaltina-alindi-1102629998.html
Uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer... 10.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-10T00:55+0300
2026-01-10T00:55+0300
2026-01-10T00:55+0300
türki̇ye
uyuşturucu
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
uyuşturucu kullanmaya özendirme
uyuşturucu imalatı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092744614_0:0:1242:699_1920x0_80_0_0_0987aa7a7bf4ccee8a10c83a184a0439.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. Sabah'ın haberine göre Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260109/seyma-subasinin-uyusturucu-testi-sonucu-pozitif-cikti-1102622031.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092744614_0:0:1242:933_1920x0_80_0_0_56d4d98c7fb617ae31c4dc244ec657d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
uyuşturucu, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme , uyuşturucu imalatı
Uyuşturucu operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. Operasyonda Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.
Sabah'ın haberine göre Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz gözaltına alındı.