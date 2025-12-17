Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251217/unlu-sanatci-cansever-son-halini-paylasti-bana-losemi-teshisi-konuldu-1101893196.html
Ünlü sanatçı Cansever son halini paylaştı: 'Bana lösemi teşhisi konuldu'
Ünlü sanatçı Cansever son halini paylaştı: 'Bana lösemi teşhisi konuldu'
Sputnik Türkiye
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıkladı. Sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir video... 17.12.2025, Sputnik Türkiye
Kuzey Makedonya asıllı arabesk müzik sanatçısı Cansever, lösemi hastalığına yakalandı.Almanya'da tedavi gördüğünü belirten Cansever, cuma günü kemoterapiye başlayacağını ifade ederek şunları söyledi:Cansever kimdir?Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde doğan Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova olarak biliniyor. Yedi kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen Cansever, 12 yaşındayken yaşadığı bir kaza sonucu tek gözünü kaybetti. 1997 yılında İbo Show programında seslendirdiği 'Kara Çadır' türküsüyle Türkiye'de tanınmaya başladı. Aynı yıl yayımladığı Meçhul albümüyle Türkiye'deki müzik kariyerinin güçlü adımlarını attı ve 1998'de çıkardığı Cemalim albümüyle popülerliğini sürdürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/pankreas-kanseriyle-mucadele-eden-unlu-sarkici-soner-olgun-son-durumunu-paylasti-1101506054.html
türki̇ye
Ünlü sanatçı Cansever son halini paylaştı: 'Bana lösemi teşhisi konuldu'

21:50 17.12.2025
© Fotoğraf : Cansever sosyal medyaCansever
Cansever - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2025
© Fotoğraf : Cansever sosyal medya
Abone ol
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Cansever, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıkladı. Sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaşan şarkıcı, tedavi sürecinin başladığını ve bu nedenle bir süre sahnelere ara vereceğini duyurdu.
Kuzey Makedonya asıllı arabesk müzik sanatçısı Cansever, lösemi hastalığına yakalandı.
Almanya’da tedavi gördüğünü belirten Cansever, cuma günü kemoterapiye başlayacağını ifade ederek şunları söyledi:
Basında da duyduğunuz gibi bana lösemi teşhisi konuldu, yani kan kanseri. O yüzden bu açıklamayı yapmak istiyorum. Çok fazla arayan, yazan var; hepsine tek tek cevap veremiyorum. Ama her şey çok güzel olacak. Almanya’dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah’ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah… Her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum.

Cansever kimdir?

Kuzey Makedonya’nın Veles kentinde doğan Cansever'in gerçek adı Dzansever Dalipova olarak biliniyor. Yedi kardeşin en küçüğü olarak dünyaya gelen Cansever, 12 yaşındayken yaşadığı bir kaza sonucu tek gözünü kaybetti. 1997 yılında İbo Show programında seslendirdiği 'Kara Çadır' türküsüyle Türkiye’de tanınmaya başladı. Aynı yıl yayımladığı Meçhul albümüyle Türkiye’deki müzik kariyerinin güçlü adımlarını attı ve 1998’de çıkardığı Cemalim albümüyle popülerliğini sürdürdü.
soner Olgun sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
YAŞAM
Pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü şarkıcı Soner Olgun son durumunu paylaştı
3 Aralık, 13:28
