Ünlü oyuncu Nebahat Çehre en büyük korkusunu itiraf etti: 'Bu korkuyu yenemiyorum'

Ünlü sanatçı Nebahat Çehre katıldığı bir programda en büyük korkusunun ölüm olduğunu anlattı. Bu korkusu nedeniyle annesinin mezarını bile ziyarete... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
Türk sinemasının usta ismi Nebahat Çehre hayattaki en büyük korkusunun 'ölüm' olduğunu anlattı. Çehre, duygularını "Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum" diye anlattı. Çehre kendisinden sonra 'herkes rahat etsin' diyerek vasiyetini de hazırladığını söyledi. Anneme son kez bakamadımKatıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan 81 yaşındaki Nebahat Çehre 2011 - 2014 arasında yayınlanan 'Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı 'Ayşe Hafsa Sultan'ın ölüm sahnesini ilk kez izlerken bir itirafta da bulundu. Çehre 'ölümden' korktuğunu anlatırken, "Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum." dedi. Benden sonra herkes rahat etsin Ünlü isim annesinin ölümünün ardından kendi vasiyetini de hazırladığını söylerken bunun nedenini de şöyle açıkladı; "Herkes benden sonra rahat etsin. Herkes kendinin ne olduğunu bilsin diye böyle bir karar aldım." 81 yaşındaki Nebahat Çehre, oyunculuk kariyerine, 1961'de Göksel Arsoy ile Leyla Sayar'ın başrollerini paylaştığı 'Yaban Gülü' ile başladı. Çehre, 64 yıllık kariyerinde; sinema filmi ve TV dizisi olmak üzere 110 yapımda rol aldı.
