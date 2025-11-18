https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/usta-gazeteci-guneri-civaoglunun-mirasi-davalik-oldu-tehdit-ve-baski-iddiasi--1101082915.html
Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun mirası davalık oldu: Tehdit ve baskı iddiası
Usta gazeteci Güneri Civaoğlu'nun vasiyeti eşi ve yeğenlerini karşı karşıya getirdi. Bütün mal varlığını eşine bırakan usta gazetecinin yeğenleri vasiyetnamelerin 'baskı' ve 'tehdit' sonucunda hazırlandığını iddia ederek vasiyetin iptali davası açtı. 1 Kasım 2024'te hayatını kaybeden Civaoğlu, 32 yıl arayla imzaladığı iki vasiyetnamesinde de tüm malvarlığını eşi Canan Civaoğlu'na bıraktı. Yeğenleri Mehmet Selim Molu, Hayri Molu ve Nadir Uluğbay'ın çocukları Ragıp Kemal Uluğbay ile Güneri Kerim Uluğbay ise 1987 ve 2019 tarihli iki vasiyetnameye de itiraz etti. Tehdit ve baskı iddiası Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Civaoğlu'nun, karısının tehdit ve baskısı nedeniyle bu vasiyetnameleri yapmak zorunda bırakıldığını ileri süren 4 mirasçı, 'vasiyetnamenin iptali' için dava açtı. Dilekçede yeğenleri "Güneri ile eşi Canan Civaoğlu, resmi olarak evli olmalarına rağmen çok uzun yıllardan beri fiilen ayrı yaşamaktadır. Evlilikleri kağıt üzerinde anlaşma niteliğindedir" dedi.
