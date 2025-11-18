https://anlatilaninotesi.com.tr/20251118/usta-gazeteci-guneri-civaoglunun-mirasi-davalik-oldu-tehdit-ve-baski-iddiasi--1101082915.html

Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun mirası davalık oldu: Tehdit ve baskı iddiası

Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun mirası davalık oldu: Tehdit ve baskı iddiası

Sputnik Türkiye

Tüm mal varlığını eşine bırakan usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun yeğenleri, vasiyetin tehdit ve baskı sonucunda hazırlandığı iddiasıyla iptali talebiyle dava... 18.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-18T12:00+0300

2025-11-18T12:00+0300

2025-11-18T12:00+0300

yaşam

güneri cıvaoğlu

vasiyetname

vasiyet

dava

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088636308_0:0:1117:628_1920x0_80_0_0_5c618f2f86d1556930742dea18ee66f1.png

Usta gazeteci Güneri Civaoğlu'nun vasiyeti eşi ve yeğenlerini karşı karşıya getirdi. Bütün mal varlığını eşine bırakan usta gazetecinin yeğenleri vasiyetnamelerin 'baskı' ve 'tehdit' sonucunda hazırlandığını iddia ederek vasiyetin iptali davası açtı. 1 Kasım 2024'te hayatını kaybeden Civaoğlu, 32 yıl arayla imzaladığı iki vasiyetnamesinde de tüm malvarlığını eşi Canan Civaoğlu'na bıraktı. Yeğenleri Mehmet Selim Molu, Hayri Molu ve Nadir Uluğbay'ın çocukları Ragıp Kemal Uluğbay ile Güneri Kerim Uluğbay ise 1987 ve 2019 tarihli iki vasiyetnameye de itiraz etti. Tehdit ve baskı iddiası Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Civaoğlu'nun, karısının tehdit ve baskısı nedeniyle bu vasiyetnameleri yapmak zorunda bırakıldığını ileri süren 4 mirasçı, 'vasiyetnamenin iptali' için dava açtı. Dilekçede yeğenleri "Güneri ile eşi Canan Civaoğlu, resmi olarak evli olmalarına rağmen çok uzun yıllardan beri fiilen ayrı yaşamaktadır. Evlilikleri kağıt üzerinde anlaşma niteliğindedir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20180312/vasiyetname-edevlet-miras-1032598709.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güneri cıvaoğlu, vasiyetname, vasiyet, dava