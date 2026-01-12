https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/universitelerde-egitim-suresi-kisaliyor-mu-ayrintilar-belli-oldu-1102676401.html
Üniversitelerde eğitim süresi kısalıyor mu? Ayrıntılar belli oldu
Üniversitelerde eğitim süresi kısalıyor mu? Ayrıntılar belli oldu
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde 3 yılda mezuniyet sağlayacak yeni model üzerinde çalışıyor. Tıp fakülteleri kapsam dışında bırakılırken; sosyal... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T16:20+0300
2026-01-12T16:20+0300
2026-01-12T16:20+0300
türki̇ye
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
diploma
üniversite
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088999696_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e7b590f3f12788b471d18c2b777f3096.jpg
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde 3 yılda diploma verilmesini öngören yeni eğitim modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. NTV'nin haberine göre, modelin, tıp fakülteleri dışında kalan bölümlerde hayata geçirilmesi planlanıyor.Akademik takvim 3 döneme ayrılacakYeni düzenlemeye göre üniversitelerde 12–14 haftalık dönemlerden oluşan 3 sömestr uygulanacak. Güz, bahar ve yaz dönemlerinden oluşacak bu sistemle akademik takvim ağustos ayına kadar tamamlanacak.Hangi bölümler kapsama giriyor?Modelin; sosyal bilimler, iletişim, iktisat, işletme ve benzeri alanlarda uygulanması öngörülüyor. Tıp fakülteleri ise bu düzenlemenin dışında tutulacak.Düzenleme ile öğrencilerin yurt dışındaki yüksek lisans programlarına kabulünün kolaylaştırılması ve iş gücüne daha erken katılımın sağlanması amaçlanıyor.Yaz tatili kısalıyorEğitim Uzmanı Nazik Kösegil, mevcut sistemde güz ve bahar dönemlerinin yaklaşık 5’er ay sürdüğünü belirterek yeni modele ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:“Yapılan çalışma ile bu 5 aylık dilimlerin 3 aya çekilip güz, bahar ve yaz olmak üzere 3 dönem yapılacağı, yaz tatili dediğimiz o 2-2,5 aylık dönemin de bir aya düşürüleceği ile ilgili bir çalışma yapılıyor.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/valilik-acikladi-istanbulda-kar-yagisi-devam-edecek-mi-1102675689.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/09/1088999696_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_18ab65b7a358ee35de046603f0f94065.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yök, yükseköğretim kurulu (yök), diploma, üniversite
yök, yükseköğretim kurulu (yök), diploma, üniversite
Üniversitelerde eğitim süresi kısalıyor mu? Ayrıntılar belli oldu
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde 3 yılda mezuniyet sağlayacak yeni model üzerinde çalışıyor. Tıp fakülteleri kapsam dışında bırakılırken; sosyal bilimler, iletişim, iktisat ve işletme gibi alanlarda uygulanması planlanıyor.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerde 3 yılda diploma verilmesini öngören yeni eğitim modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. NTV'nin haberine göre, modelin, tıp fakülteleri dışında kalan bölümlerde hayata geçirilmesi planlanıyor.
Akademik takvim 3 döneme ayrılacak
Yeni düzenlemeye göre üniversitelerde 12–14 haftalık dönemlerden oluşan 3 sömestr uygulanacak. Güz, bahar ve yaz dönemlerinden oluşacak bu sistemle akademik takvim ağustos ayına kadar tamamlanacak.
Hangi bölümler kapsama giriyor?
Modelin; sosyal bilimler, iletişim, iktisat, işletme ve benzeri alanlarda uygulanması öngörülüyor. Tıp fakülteleri ise bu düzenlemenin dışında tutulacak.
Düzenleme ile öğrencilerin yurt dışındaki yüksek lisans programlarına kabulünün kolaylaştırılması ve iş gücüne daha erken katılımın sağlanması amaçlanıyor.
Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, mevcut sistemde güz ve bahar dönemlerinin yaklaşık 5’er ay sürdüğünü belirterek yeni modele ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
“Yapılan çalışma ile bu 5 aylık dilimlerin 3 aya çekilip güz, bahar ve yaz olmak üzere 3 dönem yapılacağı, yaz tatili dediğimiz o 2-2,5 aylık dönemin de bir aya düşürüleceği ile ilgili bir çalışma yapılıyor.”