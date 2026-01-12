https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/ukraynanin-isledigi-bir-savas-sucu-daha-ortaya-cikarildi-selidovoda-130-sivil-kursuna-dizildi-1102660827.html

Ukrayna’nın işlediği bir savaş suçu daha ortaya çıkarıldı: Selidovo’da 130 sivil kurşuna dizildi

Ukrayna ordusunun, Donetsk Halk Cumhuriyeti’ne bağlı Selidovo şehrinde 130 masum sivili kurşuna dizdiği tespit edildi. 12.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarıyla ilgili özel görevli büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Donbass’ta işlediği savaş suçlarını bir bir ortaya çıkarmaya devam ettiklerini söyledi.Miroşnik, “Elbette, ölen sivillerin sayısı, çatışmaların yoğunluğuna da bağlı. Yani ne kadar sürdüğüne bağlı. İşte Ukraynalı militanların ne kadar acımasız olduğunu görüyorsunuz. Örneğin, Selidovo’da çıkıp 130 kişiyi kurşuna dizdiler” ifadesini kullandı.Ukrayna ordusunun işlediği vahşet yüzünden, çatışma bölgesinde yaşayan birçok kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyleyen Rus yetkili, halihazırda hayatta kalan kişilerin sayısını tespit etmeye yönelik çalışmaların devam ettiğini ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı, 2024 Ekim ayında, Selidovo’nun özgürleştirildiğini açıklamıştı. Stratejik öneme sahip olna bu şehir, Donetsk’in 40 kilometre kuzeybatısında yer alıyor.

