https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/fico-paris-ve-londra-ukraynaya-asker-gonderme-planlarindan-bahsederek-rusyayi-kiskirtiyor-1102653481.html
Fico: Paris ve Londra, Ukrayna'ya asker gönderme planlarından bahsederek Rusya'yı kışkırtıyor
Fico: Paris ve Londra, Ukrayna'ya asker gönderme planlarından bahsederek Rusya'yı kışkırtıyor
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Fico, Paris ve Londra'nın Ukrayna'ya asker gönderme planlarını Rusya’ya yönelik provokasyon olarak nitelendirdi. 11.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-11T17:49+0300
2026-01-11T17:49+0300
2026-01-11T17:49+0300
dünya
slovakya
robert fico
rusya
paris
londra
fico
avrupa
ukrayna
keir starmer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159636_0:0:746:420_1920x0_80_0_0_c41674029bdb2b5d03a775017d890659.png
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Bratislava merkezli TA3 televizyonuna demecinde İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme planlarını açıklamasının Rusya'yı çatışmaya iten bir provokasyon olduğunu belirtti.Fico, “İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin eski müttefikleri olan İngiltere ve Fransa'nın adeta kışkırtması çok garip, bu bir provokasyon. Rus yetkililerin Ukrayna topraklarındaki her yabancı askerin bu çatışmada meşru bir hedef olacağına dair açıklamalarını duymuş olduğunuzu düşünüyorum. Soruyorum, bu barış için mi yoksa savaş için mi yapılıyor? Her ne pahasına olursa olsun savaş çıkarmaya mı çalışıyoruz? Aslında mesele nedir” diye konuştu.Slovakya'nın asla Ukrayna'ya askeri güç göndermeyeceğini teyit eden Fico, Bratislava’nın Ukrayna tarafıyla karşılıklı yarar sağlayan sivil projeleri uygulamaya devam etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 6 Ocak'ta Paris'te yapılan 'gönüllüler koalisyonu' toplantısının ardından Ukrayna'da ateşkes sağlanması durumunda İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna genelinde askeri üsler kuracağını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için teçhizat depoları inşa edeceğini belirtmişti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin askeri birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırmasını içeren herhangi bir senaryonun kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve büyük tırmanmaya yol açacağını vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/macronun-kieve-gonderilmesini-istedigi-gonulluler-koalisyonu-ne-anlama-geliyor-nato-genislemesi-1094926328.html
slovakya
rusya
paris
londra
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099159636_42:0:701:494_1920x0_80_0_0_d094b43dedb5539e01f3e918565c7e2c.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
slovakya, robert fico, rusya, paris, londra, fico, avrupa, ukrayna, keir starmer
slovakya, robert fico, rusya, paris, londra, fico, avrupa, ukrayna, keir starmer
Fico: Paris ve Londra, Ukrayna'ya asker gönderme planlarından bahsederek Rusya'yı kışkırtıyor
Slovakya Başbakanı Fico, Paris ve Londra'nın Ukrayna'ya asker gönderme planlarını Rusya’ya yönelik provokasyon olarak nitelendirdi.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Bratislava merkezli TA3 televizyonuna demecinde İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme planlarını açıklamasının Rusya'yı çatışmaya iten bir provokasyon olduğunu belirtti.
Fico, “İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin eski müttefikleri olan İngiltere ve Fransa'nın adeta kışkırtması çok garip, bu bir provokasyon. Rus yetkililerin Ukrayna topraklarındaki her yabancı askerin bu çatışmada meşru bir hedef olacağına dair açıklamalarını duymuş olduğunuzu düşünüyorum. Soruyorum, bu barış için mi yoksa savaş için mi yapılıyor? Her ne pahasına olursa olsun savaş çıkarmaya mı çalışıyoruz? Aslında mesele nedir” diye konuştu.
Slovakya'nın asla Ukrayna'ya askeri güç göndermeyeceğini teyit eden Fico, Bratislava’nın Ukrayna tarafıyla karşılıklı yarar sağlayan sivil projeleri uygulamaya devam etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 6 Ocak'ta Paris'te yapılan 'gönüllüler koalisyonu' toplantısının ardından Ukrayna'da ateşkes sağlanması durumunda İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna genelinde askeri üsler kuracağını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için teçhizat depoları inşa edeceğini belirtmişti.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin askeri birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırmasını içeren herhangi bir senaryonun kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve büyük tırmanmaya yol açacağını vurgulamıştı.