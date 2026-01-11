https://anlatilaninotesi.com.tr/20260111/fico-paris-ve-londra-ukraynaya-asker-gonderme-planlarindan-bahsederek-rusyayi-kiskirtiyor-1102653481.html

Fico: Paris ve Londra, Ukrayna'ya asker gönderme planlarından bahsederek Rusya'yı kışkırtıyor

Fico: Paris ve Londra, Ukrayna'ya asker gönderme planlarından bahsederek Rusya'yı kışkırtıyor

11.01.2026

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Bratislava merkezli TA3 televizyonuna demecinde İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme planlarını açıklamasının Rusya'yı çatışmaya iten bir provokasyon olduğunu belirtti.Fico, “İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği'nin eski müttefikleri olan İngiltere ve Fransa'nın adeta kışkırtması çok garip, bu bir provokasyon. Rus yetkililerin Ukrayna topraklarındaki her yabancı askerin bu çatışmada meşru bir hedef olacağına dair açıklamalarını duymuş olduğunuzu düşünüyorum. Soruyorum, bu barış için mi yoksa savaş için mi yapılıyor? Her ne pahasına olursa olsun savaş çıkarmaya mı çalışıyoruz? Aslında mesele nedir” diye konuştu.Slovakya'nın asla Ukrayna'ya askeri güç göndermeyeceğini teyit eden Fico, Bratislava’nın Ukrayna tarafıyla karşılıklı yarar sağlayan sivil projeleri uygulamaya devam etmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 6 Ocak'ta Paris'te yapılan 'gönüllüler koalisyonu' toplantısının ardından Ukrayna'da ateşkes sağlanması durumunda İngiltere ve Fransa'nın Ukrayna genelinde askeri üsler kuracağını ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için teçhizat depoları inşa edeceğini belirtmişti.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO üyesi ülkelerin askeri birliklerini Ukrayna'ya konuşlandırmasını içeren herhangi bir senaryonun kesinlikle kabul edilemez olduğunu ve büyük tırmanmaya yol açacağını vurgulamıştı.

