‘UCM, kararları dünyanın tüm ülkeleri için bağlayıcı olan bir mahkeme haline gelmelidir’

Ürdünlü uluslararası hukuk uzmanı Hazza’al-Majali, Sputnik’e demecinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) meşruiyetini tehdit eden varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti.Al-Majali, “Dünyada Birleşmiş Milletler üyesi ülke sayısı 195. Filistin gibi üye olmayan ülkeleri de eklersek sayı 197 oluyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 125 üye devleti var. Ve birçok ülkenin, özellikle ABD'nin, ama aynı zamanda Çin ve Hindistan'ın ve hatta bu ceza mahkemesini kuran Roma Statüsü'ne bağlı olmayan Rusya'nın da bunu kabul etmek istemediği yönünde bir his var” diye konuştu.Uzmana göre bu durum UCM’nin kararlarına uyma meselesinin, devletlerin egemenliği ve uluslararası meşruiyet açısından neyi kabul edip neyi reddedeceklerine karar verme hakları meselesiyle sıklıkla çatıştığı gerçeğini değiştirmiyor.Al-Majali, UCM’deki mevcut krizi, Filistin meselesine ilişkin kararları nedeniyle mahkemeye sert eleştiriler yönelten ABD ve İsrail'in politikalarına bağladı:Ürdünlü uzman, “İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve hatta Batı Şeria’da işlediği suçlar açık savaş suçları ve soykırım eylemleridir, ancak ABD'nin UCM hakimlerine veya savcısına yaptırım uygulaması, uluslararası hukuk uyarınca yetkinin kötüye kullanılması anlamına gelir” vurgusunu yaptı.Al-Majali, mahkeme davalarının çoğunun Afrika'da yoğunlaştığına değinerek şunları belirtti:
Ürdünlü uluslararası hukuk uzmanı Hazza’al-Majali, Sputnik’e demecinde Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) meşruiyetini tehdit eden varoluşsal bir krizle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Al-Majali, “Dünyada Birleşmiş Milletler üyesi ülke sayısı 195. Filistin gibi üye olmayan ülkeleri de eklersek sayı 197 oluyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin 125 üye devleti var. Ve birçok ülkenin, özellikle ABD'nin, ama aynı zamanda Çin ve Hindistan'ın ve hatta bu ceza mahkemesini kuran Roma Statüsü'ne bağlı olmayan Rusya'nın da bunu kabul etmek istemediği yönünde bir his var” diye konuştu.
Uzmana göre bu durum UCM’nin kararlarına uyma meselesinin, devletlerin egemenliği ve uluslararası meşruiyet açısından neyi kabul edip neyi reddedeceklerine karar verme hakları meselesiyle sıklıkla çatıştığı gerçeğini değiştirmiyor.
Al-Majali, UCM’deki mevcut krizi, Filistin meselesine ilişkin kararları nedeniyle mahkemeye sert eleştiriler yönelten ABD ve İsrail'in politikalarına bağladı:
UCM etrafındaki mevcut krizin ve krize yol açan temel faktörün, Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich liderlerine karşı aldığı kararlar nedeniyle mahkemeye acımasız ve keyfi bir şekilde saldıran ve böylece uluslararası sahnede bir kriz yaratan ABD ve İsrail olduğu görülüyor.
Ürdünlü uzman, “İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve hatta Batı Şeria’da işlediği suçlar açık savaş suçları ve soykırım eylemleridir, ancak ABD'nin UCM hakimlerine veya savcısına yaptırım uygulaması, uluslararası hukuk uyarınca yetkinin kötüye kullanılması anlamına gelir” vurgusunu yaptı.
Al-Majali, mahkeme davalarının çoğunun Afrika'da yoğunlaştığına değinerek şunları belirtti:
Bu durum, Batı ülkelerinin Afrika ve Asya'da bıraktığı önemli sömürgeci mirastan kaynaklanıyor. Bildiğiniz gibi özellikle İngiltere, iktidarda olduğu veya bu toprakları kullandığı her yerde sınır ve bölgesel krizler yaratmıştır. Sonuç olarak, ortaya çıkan iç çatışmalar bu sınır anlaşmazlıklarının temel nedenidir. Bir yandan Afrika'daki sömürge dönemi sona ermiş olsa da, ekonomik faktörlerle desteklenen Batı etkisi güçlü kalmaya devam ediyor. Bu nedenle Fransa ve diğer birçok ülke Afrika içinde engeller ve çatışmalar yaratıyor. Bu da Afrika kıtasının neden sayısız çatışma yaşamaya devam ettiğine açıklık getiriyor.