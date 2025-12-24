https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/ucm-ve-kapitalizm-kiskaci-afrikanin-kendi-kaderini-kendi-tayin-etmeye-ihtiyaci-var-1102172929.html

UCM ve kapitalizm kıskacı: 'Afrika'nın kendi kaderini kendi tayin etmeye ihtiyacı var'

UCM'nin Afrika'ya yönelik tutumunu eleştiren Nyere, Afrika'nın dizginleri ele alması gerektiğinin altını çizdi. 24.12.2025, Sputnik Türkiye

Thabo Mbeki Afrika Kamusal ve Uluslararası İlişkiler Okulu Öğretim Üyesi Chidochashe Nyere, uluslararası adalette sistemik sorunlar olduğunu, özellikle de Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) ekseriyetle Avrupalı liderlere dokunmadan Afrikalı liderleri yargılamaya odaklandığını vurguladı.Sputnik'e demeç veren Nyere, "Afrika, tek bir kıtada yoğunlaşmış en fazla ülkeye sahip. Biz çoğunluğuz ve eğer demokrasi normu hayata geçirilecekse, bunun kurumlara da yansıması gerekir" dedi.Afrika'nın kontrolündeki bir yargı sisteminin UCM'yi lekeleyen siyasi baskılardan ve ırksal önyargılardan kaçınmak için hayati önem taşıdığını savunan Nyere, "Irkçılık, kapitalist sistemin özünde yer alıyor. Bu dengesizliklere meydan okuyabilmek için Afrikalıların kendi anlatılarını ve kurumlarını kontrol etmeleri çok önemli" ifadelerini kullandı.Batılı ülkelerden gelebilecek olası tepkileri de değerlendiren Nyere, günümüzde tepkinin moda haline geldiğini, ancak Afrika'nın kendi kaderini kendi eline almasının kesinlikle şart olduğunu vurguladı.

