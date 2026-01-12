https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/tuncelide-yogun-kar-yagisi-etkili-oldu-bazi-yollar-trafige-kapatildi-1102679372.html

Tunceli'de yoğun kar yağışı etkili oldu: Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Tunceli'de yoğun kar yağışı etkili oldu: Bazı yollar trafiğe kapatıldı

Tunceli Valiliği, Tunceli-Hozat, Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı, Nazımiye-Dallıbahçe ve Ayrım-Dereova yollarının belirli kesimlerinin yoğun kar yağışı nedeniyle araç... 12.01.2026

Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapatıldı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Tunceli-Hozat ve Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı yollarının bazı kesimleri saat 16.30 itibarıyla trafiğe kapatıldı.Ayrıca Nazımiye-Dallıbahçe ve Ayrım-Dereova yollarının belirli bölümlerinin de yoğun kar yağışı nedeniyle saat 15.35’ten itibaren araç geçişine kapalı olduğu bildirildi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

