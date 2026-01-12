https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/tuncelide-yogun-kar-yagisi-etkili-oldu-bazi-yollar-trafige-kapatildi-1102679372.html
Tunceli'de yoğun kar yağışı etkili oldu: Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Tunceli'de yoğun kar yağışı etkili oldu: Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Tunceli Valiliği, Tunceli-Hozat, Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı, Nazımiye-Dallıbahçe ve Ayrım-Dereova yollarının belirli kesimlerinin yoğun kar yağışı nedeniyle araç... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
tunceli
nazımiye
ovacık
ovacık belediyesi
kar
kar yağışı
kar fırtınası
Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapatıldı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Tunceli-Hozat ve Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı yollarının bazı kesimleri saat 16.30 itibarıyla trafiğe kapatıldı.Ayrıca Nazımiye-Dallıbahçe ve Ayrım-Dereova yollarının belirli bölümlerinin de yoğun kar yağışı nedeniyle saat 15.35’ten itibaren araç geçişine kapalı olduğu bildirildi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Tunceli-Hozat ve Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı yollarının bazı kesimleri saat 16.30 itibarıyla trafiğe kapatıldı.
Ayrıca Nazımiye-Dallıbahçe ve Ayrım-Dereova yollarının belirli bölümlerinin de yoğun kar yağışı nedeniyle saat 15.35’ten itibaren araç geçişine kapalı olduğu bildirildi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.