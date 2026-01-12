Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/tuncelide-yogun-kar-yagisi-etkili-oldu-bazi-yollar-trafige-kapatildi-1102679372.html
Tunceli'de yoğun kar yağışı etkili oldu: Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Tunceli'de yoğun kar yağışı etkili oldu: Bazı yollar trafiğe kapatıldı
Sputnik Türkiye
Tunceli Valiliği, Tunceli-Hozat, Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı, Nazımiye-Dallıbahçe ve Ayrım-Dereova yollarının belirli kesimlerinin yoğun kar yağışı nedeniyle araç... 12.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-12T18:11+0300
2026-01-12T18:11+0300
türki̇ye
tunceli
nazımiye
ovacık
ovacık belediyesi
kar
kar yağışı
kar fırtınası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102679201_0:0:1120:630_1920x0_80_0_0_c993b3a63c7099760af6033bb111b348.jpg
Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapatıldı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Tunceli-Hozat ve Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı yollarının bazı kesimleri saat 16.30 itibarıyla trafiğe kapatıldı.Ayrıca Nazımiye-Dallıbahçe ve Ayrım-Dereova yollarının belirli bölümlerinin de yoğun kar yağışı nedeniyle saat 15.35’ten itibaren araç geçişine kapalı olduğu bildirildi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260112/valilik-acikladi-istanbulda-kar-yagisi-devam-edecek-mi-1102675689.html
türki̇ye
tunceli
nazımiye
ovacık
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0c/1102679201_140:0:980:630_1920x0_80_0_0_3146c5da0d45f2d45f21187b20c14736.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tunceli, nazımiye, ovacık, ovacık belediyesi, kar, kar yağışı, kar fırtınası
tunceli, nazımiye, ovacık, ovacık belediyesi, kar, kar yağışı, kar fırtınası

Tunceli'de yoğun kar yağışı etkili oldu: Bazı yollar trafiğe kapatıldı

18:11 12.01.2026
© AATunceli'de kar yağışı bazı yolları kapattı
Tunceli'de kar yağışı bazı yolları kapattı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
© AA
Abone ol
Tunceli Valiliği, Tunceli-Hozat, Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı, Nazımiye-Dallıbahçe ve Ayrım-Dereova yollarının belirli kesimlerinin yoğun kar yağışı nedeniyle araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Tunceli’de etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı kara yolları ulaşıma kapatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Tunceli-Hozat ve Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı yollarının bazı kesimleri saat 16.30 itibarıyla trafiğe kapatıldı.
Ayrıca Nazımiye-Dallıbahçe ve Ayrım-Dereova yollarının belirli bölümlerinin de yoğun kar yağışı nedeniyle saat 15.35’ten itibaren araç geçişine kapalı olduğu bildirildi. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2026
YAŞAM
Valilik açıkladı: İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi?
15:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала